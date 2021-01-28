Цукерберг прибирає політику з новинної стрічки Facebook

Соцмережа придумала новий спосіб зробити "непопулярний" політичний контент менш помітним на своїй платформі.

Засновник найбільшої у світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг повідомив, що його компанія має намір мінімізувати появу політичного контенту в новинних стрічках користувачів.

"Люди не хочуть, щоб політика і боротьба взяли верх над їхнім досвідом. Ми збираємося ще більше зосередитися на тому, щоб стати силою, яка зближує людей", — заявив Цукерберг під час щоквартального звіту про доходи Facebook, передає газета "The Guardian".

За його словами, соціальна мережа "назавжди відмовиться від алгоритмічних рекомендацій для груп, що займаються політичними і соціальними проблемами". При цьому, засновник соцмережі не розповів, як саме Facebook має намір тепер налаштовувати новинну стрічку, і не уточнив, як та визначатиме, що контент є "політичним".

Одночасно з цим, американський мільярдер поспішив вказати, що як і раніше "повністю прихильний до вільного вираження думки" і не хоче обмежувати можливість користувачів висловлювати політичні погляди. Однак, незважаючи на це, компанія "відповідатиме на відгуки користувачів", котрі вказують, що політичний контент "непопулярний".

У матеріалі повідомляється, що напередодні президентських виборів у США, восени 2020 року вона мала "призупинити розгляд пропозицій" політичної реклами, і тепер має намір перевести таке обмеження на постійну основу. При цьому, звіт аналітиків з компанії "Markup" показав, що користувачі, як і раніше, регулярно направлялися в політичні групи через алгоритми платформи ще на початку січня 2021 року.

Після появи звіту сенатор-демократ Ед Марки з Массачусетсу направив у Facebook лист з проханням відповісти, чому компанія не виконала свої обіцянки, зазначивши, що, на його думку: "Система рекомендацій Facebook для політичних груп становить серйозну загрозу американській демократії і громадській безпеці".

Нагадаємо, як стало відомо днями, навесні 2021 року компанія Apple введе нові правила конфіденційності "App Tracking Transparency", що забезпечать користувачам більший контроль за відстеженням своєї активності. У відповідь на це голова Facebook заявив, що Apple змінює свою політику конфіденційності не для того, щоб допомагати людям, а для просування власних інтересів.