На рекламе уже не заработать: Apple ужесточит правила конфиденциальности весной 2021 года

Google согласилась с нововведением. Facebook — против.

Весной 2021 года компания Apple введет новые правила конфиденциальности App Tracking Transparency, которые обеспечат пользователям больший контроль за отслеживанием своей активности. Правила начнут действовать с выходом новой бета-версии iOS.

Издание MacRumors сообщает, что отныне приложения будут обязаны получать разрешение пользователя на отслеживание любых данных. В частности, речь идет об уникальном идентификаторе для рекламодателей (IDFA) и о пользовательской активности в браузерах. Эти данные используются для рекламных целей и оценки эффективности рекламных компаний.

Разрешение должно автоматически запрашиваться при запуске приложений. Компании-разработчики должны будут предлагать пользователям предоставить необходимый доступ или отказать в нем. В случае отказа iOS заблокирует доступ приложения к информации. Если разработчики решат получить пользовательские данные обходным путём, Apple удалит их продукт из App Store.

"Мы считаем, что у пользователей должен быть выбор", — говорится в заявлении Apple.

Ранее все было устроено таким образом, что пользователь автоматически соглашался на обработку своих данных. Конечно, юзеры могли и сами заблокировать доступ к IDFA, но для этого нужно было найти необходимые настройки в смартфоне, а этим мало кто интересовался. К примеру, только 30 % пользователей iPhone в США меняли настройки конфиденциальности.

Реакция Facebook

После заявления Apple о смене политики конфиденциальности, поступили реакции от нескольких компаний, но острее всех отреагировала Facebook. Как отмечает The Washington Post, глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Apple меняет свою политику конфиденциальности не для того, чтобы помогать людям, а для продвижения собственных интересов.

"Благодаря своему доминирующему положению на рынке, Apple может вмешиваться в работу любых приложений, что она регулярно и делает", — прокомментировал Цукерберг. "Компания заявляет, что делает это, чтобы помочь людям, однако такие действия лишь демонстрируют желание защитить свои интересы".

Цукерберг сказал, что Facebook рассматривает Apple как одного из своих крупнейших конкурентов. Также он акцентировал, что изменения конфиденциальности помогут продвинуться таким сервисам Apple, как iMessage и FaceTime, которые конкурируют с Facebook Messenger и WhatsApp.

"Мессенджер iMessage — ключевая опора их экосистемы", — сказал Цукерберг. "Он предустановлен на каждом iPhone, и является самой популярным сервисом обмена сообщениями в США".

Марк Цукерберг считает, что изменения политики конфиденциальности негативно повлияет на малый бизнес, и на это заявление опирается Facebook, выступая против запланированных изменений Apple. Ранее соцсеть размещала объявления в крупных СМИ и посты в блогах, в которых объяснялось, почему изменения могут оказать "пагубное влияние на многие малые предприятия, которые изо всех сил пытаются удержаться на плаву".

Facebook ранее заявлял, что Apple не оставляет приложениям и веб-сайтам другого выбора, кроме как взимать с пользователей плату за подписку или добавлять функцию интернет-магазина, что, в итоге, приведет к увеличению доходов App Store. Но несмотря на жалобы соцсети, Apple не отступает и планирует внедрить новые правила отслеживания в ближайшем будущем.

Реакция Google

В Google решили пойти иным путем: вовсе избежать требований от iOS 14 Apple получать от пользователей разрешение на сбор данных. В компании решили, не использовать определенные методы отслеживания данных фирменными приложениями Google для iOS. Иными словами, Google добровольно отказалась от сбора уникальных идентификаторов IDFA, которые используются для подбора персонализированной рекламы и отслеживания эффективности маркетинговых кампаний. Таким образом приложения компании будут соответствовать новым правилам Apple, и Google не придётся получать явное разрешение пользователей на сбор данных. По всей видимости, у Google имеются другие методы отслеживания пользовательской активности, которые на данный момент не нарушают правила Apple.

Хотя Google отреагировала куда спокойнее, чем Facebook, ее топ-менеджмент также полагает, что новая политика Apple приведёт к снижению рекламных доходов разработчиков ПО для iOS. Причина проста: большинство юзеров не будут давать разрешения на сбор данных. В итоге, им не будет показываться персонализированная реклама, а доход от обычных рекламных блоков упадет. Это приведет к тому, что рекламодатели не смогут точно измерить эффективность рекламных кампаний, а разработчики получат куда меньше информации об установках, продажах и других показателях, связанных с их ПО.

Но есть компании, которые поддержали решение Apple — Electronic Frontier Foundation и Firefox Mozilla.

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