Демократы планируют реформировать основной закон о свободе Интернета

Раздел 230 Закона о телекоммуникациях США ждут изменения.

Кандидат от демократической партии США на пост секретаря Министерства торговли, губернатор Род-Айленда Джина Раймондо, заявила, что будет добиваться внесения изменений в раздел 230 Закона о телекоммуникациях США.

Отвечая на вопросы сенатора Рона Джонсона, Раймондо сказала, что для этой цели привлечет Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) Министерства торговли, чтобы собрать заинтересованные стороны, лидеров отрасли, законодателей и других лиц и всем вместе определить способы реформы основного закона об Интернете, передает издание theverge.com.

В чем важность раздела 230?

Раздел 230 Закона о телекоммуникациях США 1996 года, по сути, снимает ответственность с платформ и провайдеров за действия пользователей. По этой причине американские компании смогли получить монопольное положение на интернет-рынке. Раздел 230 является положением закона об этике в сфере коммуникаций. В нем говорится, что компании, предоставляющие платформы для онлайн-форумов (имеются ввиду соцсети, форумы, мессенджеры, чаты, блоги), не могут считаться издателями всех постов, публикуемых на этих форумах. Следовательно, компании, предоставляющие платформы для форумов, не должны нести ответственность за то, что другие предпочитают размещать на них, даже если размещаемый контент — незаконный. Другими словами, это означает, что. к примеру, Facebook не должен нести юридическую ответственность за то, что подросток разместил пост, дискредитирующий директора его школы.

Основная часть раздела 230 звучит так: "Ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не считаются издателем или носителем какой-либо информации, предоставленной другим провайдером информационного контента".

В разделе 230 также говорится, что "… интерактивная компьютерная служба" не может рассматриваться как издатель или распространитель стороннего контента. Это защищает веб-сайты от судебных исков, если пользователь публикует что-то незаконное, хотя есть исключения для пиратских материалов и материалов, связанных с проституцией.

Авторами раздела 230 были сенатор Рон Уайден (штат Орегон) и член палаты представителей Крис Кокс. Они разработали раздел 230, чтобы владельцы веб-сайтов могли модерировать сайты, не беспокоясь о юридической ответственности. Закон особенно важен для социальных сетей, но он распространяется на многие другие сайты и сервисы. Однако данное положение становится все более спорным и часто неверно толкуемым. Критики утверждают, что его "широкая" защита позволяет влиятельным компаниям игнорировать реальный вред. наносимый пользователям.

Что хочет изменить сенатор Раймондо?

"Я считаю, что ответственность платформ важна, потому что я на собственном опыте убедилась в том, что дезинформация, распространяемая на онлайн-ресурсах, вредит людям", — заявила Раймондо. "Но, конечно, при реформировании данного раздела мы должны учитывать тот факт, что интернет-компании во многом полагаются на пользовательский контент, а также они создали много тысяч рабочих мест".

Пока неясно, как администрация Байдена планирует решить проблемы, связанные с разделом 230, но комментарии Раймондо дают некоторое представление о том, что может произойти в будущем. По словам Раймондо, решать проблему монопольной власти в технологической отрасли должны Конгресс и Федеральная торговая комиссия. Тем не менее, Раймондо сказала: "Я верю в конкуренцию и инновации, и что касается social media компаний я думаю, что они должны нести ответственность за то, что они размещают на своих платформах. Мы должны привлечь эти компании к ответственности".

В прошлом году бывший президент Трамп подписал указ об урегулировании социальных сетей, что побудило NTIA составить петицию, в которой содержится довод в пользу пересмотра Закона о телекоммуникациях США Федеральной комиссией связи. После нескольких месяцев рассмотрения петиции бывший председатель Федеральной комиссии по связи Аджит Пай отказался действовать согласно петиции.

Натан Симингтон, ныне уполномоченный Федеральной комиссии по связи от республиканской партии, участвовал в составлении петиции NTIA касаетльно раздела 230 и считается одним из ведущих республиканцев, выступающих за внесение изменений в это положение.

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