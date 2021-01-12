Первая цифровая. Как Facebook и Twitter стали сильнее государства, и чем это чревато

После беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа захватили Капитолий, Twitter и Facebook удалили аккаунт президента США, а Google, Apple и Amazon отказались работать с социальной сетью Parler, где общаются люди преимущественно консервативных взглядов.

После этого Twitter забанил целый ряд видных республиканцев, среди которых бывший трамповский советник Майкл Флинн и адвокат Трампа Сидни Пауэлл. Кроме них соцсеть удалила тысячи страничек американцев, поддерживающих конспирологическое течение QAnon. В свою очередь, YouTube удалил канал еще одного бывшего советника Трампа Стивена Беннона. Наконец, был закрыт сервер "The Donald", где общались сторонники Трампа.

Жертвами этой "ночи длинных ножей" в интернете стали также популярный консервативный радиокомментатор Раш Лимбо и даже "икона" крайних республиканцев экс-конгрессмен Рон Пол — один из неформальных лидеров ультраконсервативного "Движения Чаепития".

Реакция со стороны мировых "випов" последовала незамедлительно. Среди прочих стоит выделить слова канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей блокировку Трампа в Twitter "проблематичной". О том, что цензура в Сети неприемлема, также заявил президент Мексики Андрес Обрадор.

Все мы пользуемся социальными сетями, и решение техно-компаний спровоцировало оживленные дискуссии в Сети, о свободе слова и границах допустимого. Мне кажется важным то, что интернет-гиганты открыто показали свою силу, которая мощнее и больше, чем у многих национальных государств.

Интернет, каким мы его знаем, возможен благодаря разделу 230 Закона о телекоммуникациях США 1996 года, который снимает ответственность с платформ и провайдеров за действия пользователей. (В Европе, к примеру, — куда более жесткое законодательство (в Украине же, как и в РФ, можно получить срок за репост). И именно поэтому американские компании смогли получить монопольное положение на рынке.

Тут стоит сделать отступление и пояснить, о чем идет речь в разделе 230 упомянутого американского закона. В частности, он является положением закона 1996 года об этике в сфере коммуникаций.

В нем говорится, что компании, предоставляющие платформы для онлайн-форумов — то есть, для всего, начиная от миллиардов сообщений, опубликованных в Facebook, до обзоров ресторанов на TripAdvisor — не могут считаться издателями всех этих постов.

И, поэтому, компании, предоставляющие платформы для форумов, не должны нести ответственность за то, что другие предпочитают размещать на своих сайтах, даже если этот размещаемый контент может быть незаконным. Другими словами, это означает, что Facebook не должен нести юридическую ответственность за то, что школьник разместил пост, дискредитирующий его учителя математики.

Основная часть раздела 230 состоит всего из 26-ти слов: "Ни провайдер, ни пользователь интерактивного компьютерного сервиса не считаются издателем или носителем какой-либо информации, предоставленной другим провайдером информационного контента".

А теперь вернемся к BigTech-компаниям. Их политика модерирования давно уже раздражает и демократов, и республиканцев. Первые считают, что Интернет превратился в машину ненависти и дезинформации, а вторые, что неподконтрольные никому "цифровые олигархи" захватили власть и пытаются заглушить голоса политических оппонентов.

Отчасти они правы, но если отменить защиту по "разделу 230", то ситуация станет еще хуже, потому что социальным сетям придется проверять каждый пост под угрозой исков.

Пионеры Интернета, такие, как Винт Серф, давно уже беспокоятся о том, что Сеть стала излишне централизованной и во многом зависит от крупных компаний, и их монопольную власть ничего не сдерживает, нет и противовесов.

Да, для личных коммуникаций существуют достойные и безопасные альтернативы, например, Signal (вместо WhatsApp и Facebook Messenger), но вот заменить социальные сети и поисковые системы не так уж и легко. Есть, конечно, Reddit, Medium, Telegram, который может заменить социальную сеть, однако не годится для личной переписки, ведь к господину Дурову по-прежнему много вопросов, и множество небольших нишевых проектов.

Но если против небольшой сети, такой, как Parlier, выступают Google и Apple, контролирующие экосистему приложений чуть ли не целиком, то силы противоборствующих сторон не равны.

Государственная регуляция Интернета приведет к усилению цензуры, угрозам приватности и фрагментации Сети на региональные "чебурнеты" (чего давно хотят авторитарные режимы по всему миру).

Возможный выход я вижу в том, чтобы применить к интернет-гигантам антимонопольное законодательство, что усилит конкуренцию и вернет пользователям уверенность в том, что привычные каналы коммуникаций заглохнут в один прекрасный день.

К слову, такое антимонопольное разбирательство в отношении детища Марка Цукерберга идет в США, как раз, в настоящий момент. 40 американских штатов подали иск против Facebook, обвиняя компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

Исход таких дел, во многом, зависит от американского правительства. Необходимо найти новый баланс между интересами частных компаний, государствами и интересами пользователей, для которых и существует Интернет.