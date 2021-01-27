Демократи планують реформувати основний закон про свободу інтернету

Розділ 230 Закону про телекомунікації США чекають зміни.

Кандидат від демократичної партії США на посаду секретаря Міністерства торгівлі, губернатор Род-Айленда Джина Раймондо, заявила, що домагатиметься внесення змін до розділу 230 Закону про телекомунікації США.

Відповідаючи на питання сенатора Рона Джонсона, Раймондо сказала, що для цієї мети приверне Національне управління з телекомунікацій та інформації (NTIA) Міністерства торгівлі, щоб зібрати зацікавлені сторони, лідерів галузі, законодавців та інших осіб і всім разом визначити способи реформи основного закону про Інтернет, передає видання theverge.com.

У чому важливість розділу 230?

Розділ 230 Закону про телекомунікації США 1996 року, по суті, знімає відповідальність з платформ і провайдерів за дії користувачів. З цієї причини американські компанії змогли отримати монопольне становище на інтернет-ринку. Розділ 230 є положенням закону про етику у сфері комунікацій. У ньому говориться, що компанії, котрі надають платформи для онлайн-форумів (маються на увазі соцмережі, форуми, месенджери, чати, блоги), не можуть вважатися видавцями всіх матеріалів, що публікуються на цих форумах. Отже, компанії, що надають платформи для форумів, не повинні нести відповідальність за те, що інші вважають за краще розміщувати на них, навіть якщо розміщується незаконний контент. Іншими словами, це означає, що. наприклад, Facebook не повинен нести юридичну відповідальність за те, що підліток розмістив пост, що дискредитує директора його школи.

Основна частина розділу 230 звучить так: "Ні провайдер, ні користувач інтерактивного компʼютерного сервісу не вважаються видавцем або носієм будь-якої інформації, наданої іншим провайдером інформаційного контенту".

У розділі 230 також говориться, що "… інтерактивна компʼютерна служба" не може розглядатися як видавець або розповсюджувач стороннього контенту. Це захищає веб-сайти від судових позовів, якщо користувач публікує щось незаконне, хоча є винятки для піратських матеріалів і матеріалів, повʼязаних з проституцією.

Авторами розділу 230 були сенатор Рон Уайден (штат Орегон) і член палати представників Кріс Кокс. Вони розробили розділ 230, щоб власники веб-сайтів могли модерувати сайти, не турбуючись про юридичну відповідальність. Закон особливо важливий для соціальних мереж, але він поширюється на багато інших сайтів і сервісів. Однак це положення стає все більш суперечливим і часто неправильно тлумачиться. Критики стверджують, що його "широкий" захист дозволяє впливовим компаніям ігнорувати реальну шкоду, що наноситься користувачам.

Що хоче змінити сенатор Раймондо?

"Я вважаю, що відповідальність платформ важлива, тому що я на власному досвіді переконалася в тому, що дезінформація, розповсюджувана на онлайн-ресурсах, шкодить людям", — заявила Раймондо. "Але, звичайно, при реформуванні цього розділу ми повинні враховувати той факт, що інтернет-компанії багато в чому покладаються на користувальницький контент, а також вони створили багато тисяч робочих місць".

Поки незрозуміло, як адміністрація Байдена планує вирішити проблеми, повʼязані з розділом 230. Коментарі Раймондо дають деяке уявлення про те, що може статися в майбутньому. За словами Раймондо, вирішувати проблему монопольної влади в технологічній галузі повинні Конгрес і Федеральна торгова комісія. Проте, Раймондо сказала: "Я вірю в конкуренцію та інновації, і що стосується social media компаній, я думаю, що вони повинні нести відповідальність за те, що вони розміщують на своїх платформах. Ми повинні залучити ці компанії до відповідальності".

У минулому році колишній президент Трамп підписав указ про врегулювання соціальних мереж, що спонукало NTIA скласти петицію, у якій міститься аргумент на користь перегляду Закону про телекомунікації США Федеральною комісією звʼязку. Після декількох місяців розгляду петиції колишній голова Федеральної комісії зі звʼязку Аджіт Пай відмовився діяти згідно з петицією.

Натан Сімінгтон, нині уповноважений Федеральної комісії зі звʼязку від республіканської партії, брав участь у складанні петиції NTIA стосовно розділу 230 і вважається одним з провідних республіканців, які виступають за внесення змін до цього положення.

Раніше ми публікували колонку експерта про те, чим загрожує те, що приватні інтернет-компанії, на кшталт Facebook та Twitter, дозволяють собі ухвалювати рішення державного рівня.