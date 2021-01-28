На рекламі вже не заробити: Apple посилить правила конфіденційності навесні 2021 року

Google погодилася з нововведенням. Facebook — проти.

Навесні 2021 року компанія Apple введе нові правила конфіденційності App Tracking Transparency, які забезпечать користувачам більший контроль за відстеженням своєї активності. Правила почнуть діяти з виходом нової бета-версії iOS.

Видання MacRumors повідомляє, що відтепер додатки будуть зобовʼязані отримувати дозвіл користувача на відстеження будь-яких даних. Зокрема, йдеться про унікальний ідентифікатор для рекламодавців (IDFA) і про активность користувача в браузерах. Ці дані використовуються для рекламних цілей та оцінки ефективності рекламних компаній.

Дозвіл повинен автоматично запитуватися пд час запуску додатків. Компанії-розробники повинні будуть пропонувати користувачам надати необхідний доступ або відмовити в ньому. У разі відмови iOS заблокує доступ додатку до інформації. Якщо розробники вирішать отримати призначені для користувача дані обхідним шляхом, Apple видалить їх продукт з App Store.

"Ми вважаємо, що у користувачів повинен бути вибір", — йдеться в заяві Apple.

Раніше все було влаштовано таким чином, що користувач автоматично погоджувався на обробку своїх даних. Звичайно, користувачі могли і самі заблокувати доступ до IDFA, але для цього потрібно було знайти необхідні налаштування вусмартфоні, а цим мало хто цікавився. Наприклад, тільки 30% користувачів iPhone в США змінювали налаштування конфіденційності.

Реакція Facebook

Після заяви Apple про зміну політики конфіденційності, надійшли реакції від декількох компаній, але гостріше за всіх відреагував Facebook. Як зазначає The Washington Post, глава Facebook Марк Цукерберг заявив, що Apple змінює свою політику конфіденційності не для того, щоб допомагати людям, а для просування власних інтересів.

"Завдяки своєму домінантному положенню на ринку, Apple може втручатися в роботу будь-яких додатків, що вона регулярно й робить", — прокоментував Цукерберг. "Компанія заявляє, що робить це, щоб допомогти людям, проте такі дії лише демонструють бажання захистити власні інтереси".

Цукерберг сказав, що Facebook розглядає Apple як одного зі своїх найбільших конкурентів. Також він акцентував, що зміни конфіденційності допоможуть просунутися таким сервісам Apple, як iMessage та FaceTime, які конкурують з Facebook Messenger і WhatsApp.

"Мессенджер iMessage — ключова опора їхньої екосистеми", — сказав Цукерберг. "Він встановлений на кожному iPhone, і є найбільш популярним сервісом обміну повідомленнями в США".

Марк Цукерберг вважає, що зміна політики конфіденційності негативно вплине на малий бізнес, і на цю заяву спирається Facebook, виступаючи проти запланованих змін Apple. Раніше соцмережа розміщувала оголошення у великих ЗМІ та пости в блогах, в яких пояснювалося, чому зміни можуть надати "згубний вплив на багато малих підприємств, які щосили намагаються утриматися на плаву".

Facebook раніше заявляв, що Apple не залишає додаткам і веб-сайтам іншого вибору, крім як брати з користувачів плату за підписку або додавати функцію інтернет-магазину, що, у підсумку, призведе до збільшення доходів App Store. Але незважаючи на скарги соцмережі, Apple не відступає та планує впровадити нові правила відстеження в найближчому майбутньому.

Реакція Google

У Google вирішили піти іншим шляхом: зовсім уникнути вимог від iOS 14 Apple отримувати від користувачів дозвіл на збір даних. У компанії вирішили не використовувати певні методи відстеження даних фірмовими додатками Google для iOS. Іншими словами, Google добровільно відмовилася від збору унікальних ідентифікаторів IDFA, які використовуються для підбору персоналізованої реклами та відстеження ефективності маркетингових кампаній. Таким чином додатки компанії відповідатимуть новим правилам Apple, і Google не доведеться отримувати дозвіл користувачів на збір даних. Вочевидь, у Google є інші методи відстеження активності користувачів, які наразі не порушують правила Apple.

Хоча Google відреагувала куди спокійніше, ніж Facebook, її топ-менеджмент також вважає, що нова політика Apple призведе до зниження рекламних доходів розробників ПЗ для iOS. Причина проста: більшість користувачів не даватимуть дозволу на збір даних. У підсумку, їм не буде показуватися персоналізована реклама, а дохід від звичайних рекламних блоків впаде. Це призведе до того, що рекламодавці не зможуть точно виміряти ефективність рекламних кампаній, а розробники отримають куди менше інформації про встановлення, продажі та інші показники, повʼязані з їх ПЗ.

Але є компанії, які підтримали рішення Apple — Electronic Frontier Foundation і Firefox Mozilla.

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