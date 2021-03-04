Facebook зняла заборону на політичну рекламу в соцмережі

Компанія пообіцяла в найближчі місяці краще вивчити, як реклама працює на її ресурсах, щоб "побачити, де можна внести подальші зміни".

Соціальна мережа Facebook з 4 березня скасувала свою заборону на політичну рекламу, оголошену в листопаді 2020 року. "Ми ввели цю тимчасову заборону після виборів у США в листопаді 2020 року, щоб уникнути плутанини або зловживань", — нагадала компанія у своєму блозі.

У повідомленні також йдеться, що системи соцмережі не бачать різниці між політичного, передвиборчою і соціальною рекламою — у всіх випадках потрібні авторизація та прозорість. Компанія пообіцяла в найближчі місяці краще вивчити, як реклама працює на її ресурсах, щоб "побачити, де можна внести подальші зміни в рекламній політиці".

3 березня представники демократів у Конгресі США розкритикували соцмережу за те, що вона відразу не назвала дату припинення заборони. Конгресмени заявили, що обмеження на рекламу ускладнили доступ організацій і партійних штабів до виборців, і закликали скасувати заборону.

Компанія Google зняла заборону на політичну рекламу тижнем раніше. Вона також ввела його в листопаді, зняла в грудні, але відновила після подій 6 січня в Капітолії, коли прихильники колишнього президента Дональда Трампа влаштували безлади.

Нагадаємо, що після облоги Капітолію найбільші соцмережі заблокували або видалили аккунти Трампа і його прихильників через публікацію загроз насильства або його возвеличення.

У березні 2019 року Facebook перестала розміщувати в Україні політичну рекламу без верифікації замовників. При спробі запустити рекламу матеріалів, пов'язаних з політикою, соцмережа просила замовника відправити посвідчення особи. При тому, що реклама оплачувалася з банківських карт, де вже вказано власника.

У січні засновник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що компанія має намір мінімізувати появу політичного контенту в новинних стрічках користувачів. "Люди не хочуть, щоб політика і боротьба взяли верх над їхнім досвідом. Ми збираємося ще більше зосередитися на тому, щоб стати силою, яка зближує людей", — заявив він.