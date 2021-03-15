Facebook та Instagram почали позначати дописи про вакцини від коронавірусу

Робиться це "з метою протидії дезінформації".

У соціальних мережах Instagram і Facebook почали додавати спеціальні позначки до дописів, в яких йдеться про вакцини від коронавірусу.

В офіційному блозі Facebook говориться, що робиться це з метою запобігання поширенню дезінформації.

"Ми продовжуємо розширювати наші зусилля у боротьбі з дезінформацією про вакцини від COVID-19, додаючи позначки до дописів у Facebook та Instagram, в яких обговорюються вакцини", — сказано в публікації.

У Facebook пояснили, що ці маркування містять достовірну інформацію про безпеку вакцин, надану ВООЗ. Процес маркування почав поширюватися в ці соцмережах по всьому світу англійською, іспанською, індонезійською, португальською, арабською та французькою мовами.

"Найближчими тижнями ми додамо додаткові мови", — обіцяють в компанії.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook із 4 березня скасувала свою заборону на політичну рекламу, оголошену в листопаді 2020 року.

"Ми ввели цю тимчасову заборону після виборів у США в листопаді 2020 року, щоб уникнути плутанини або зловживань", — нагадала компанія в своєму блозі.

Також ми писали, що соціальна мережа Instagram ухвалила рішення банити користувачів через так звану мову ненависті або "хейт-спіч" в особистих повідомленнях. "Новини про нашу роботу в боротьбі зі зловживаннями в Instagram", — так ознаменувала своє оголошення соцмережа, що належить компанії Facebook.

Фокус повідомляв про те, що Facebook може втратити два сервіси — Instagram і WhatsApp. Федеральна торгова комісія (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольний позов проти компанії Facebook. FTC звинуватила соцмережу в монополізмі.