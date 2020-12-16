Facebook может лишиться двух сервисов — Instagram и WhatsApp

Компанию обвиняют в монополизации рынка.

Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против компании Facebook. FTC обвинила соцсеть в монополизме, передает DW.

В частности, Facebook обвиняется в скупке небольших компаний, в которых она видела потенциальных конкурентов. Это привело к тому, что соцсеть заняла главенствующее положение на рынке, т.е. стала монополистом. Как известно, монополии ограничивают свободы выбора потребителей и способствуют смягчению мер кибербезопасности, особенно в отношении защиты персональных данных.

В "деле Facebook" камнем преткновения стали два сервиса — соцсеть Instagram и мессенджер WhatsApp, приобретенных несколько лет назад за $1 млрд и $19 млрд соответственно. В иске комиссия требует, чтобы суд обязал Facebook продать оба сервиса.

В Facebook заявляют, что власти хотят устроить "показательное выступление", наказав успешную интернет-компанию, а также напомнили, что именно FTC одобрила обе сделки о приобретении Instagram и WhatsApp.

Новоизбранный президент США Джо Байден поддерживает FTC. Недавно он заявил, что вопрос о функционировании таких компаний, как Facebook, нужно пересмотреть. Ранее такой же позиции придерживался Дональд Трамп.

Компании из силиконовой долины обеспокоены тем, что в данном вопросе демократы и республиканцы выступают заодно. Новые иски против Facebook и других BigTech-компаний могут повлиять на перераспределение сил в мировой IT-сфере.

На днях Еврокомиссия обнародовала новый законопроект о цифровых услугах и цифровых рынках в ЕС, обязывающий крупные интернет-компании тщательнее контролировать свой контент. Согласно новым правилам:

компании, сервисы которых насчитывают имеющие более 45 млн пользователей в ЕС, будут определяться, как цифровые "привратники", что ужесточит требования к качеству их работы.

Компании, нарушившие правила конкуренции, будут оштрафованы на сумму до 10% их годового оборота.

Деятельность компаний, отказывающиеся подчиниться новым правилам, может быть временно приостановлена "в крайнем случае".

Компании должны будут информировать ЕС о планируемых слияниях и/или поглощениях.

Определенные виды данных должны быть переданы регуляторам и конкурентам.

Компании, отдающие предпочтение своим собственным услугам, могут оказаться вне закона.

Ранее стало известно, что регулятор в США запретил слияние Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp.