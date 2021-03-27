Facebook заблокировал страницу президента Венесуэлы из-за дезинформации о COVID-19

Мадуро рекламировал в соцсети "чудодейственное" средство, которое якобы способно вылечить коронавирус без побочных эффектов.

Facebook заморозил страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Поводом для этого стало распространение дезинформации касательно COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

Так, в январе Мадуро опубликовал видео, в котором рассказал о препарате Carvativir, пероральном растворе на основе тимьяна, который якобы может "чудотворным" образом нейтрализовать коронавирус в организме человека без каких-либо побочных эффектов.

Президент Венесуэлы заявлял, что это средство является "чудодейственными каплями" венесуэльского врача XIX века Хосе Грегорио Эрнандеса и его якобы можно использовать как для профилактики, так и для терапии COVID-19.

Впрочем, научных доказательств подобных свойств этого препарата нет, потому Facebook удалил этот видеоролик как "нарушающий политику против ложных утверждений".

"Мы следуем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым в настоящее время нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений наших правил мы также блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения", — рассказал журналистам представитель Facebook.

По словам сотрудника соцсети, администраторы страницы Мадуро уже были уведомлены о нарушении политики и блокировке.

Впрочем, аккаунт президента Венесуэлы в Instagram, который также принадлежит Facebook, не пострадает.

Отметим, с середины марта Facebook и Instagram начали добавлять специальные пометки к публикациям, в которых речь идет о вакцинах от COVID-19. Согласно заявлению компании, это начали делать в целях предотвращения распространения дезинформации.

Также мы писали, что социальная сеть Instagram приняла решение банить пользователей из-за так называемого языка ненависти или "хейт-спича" в личных сообщениях.

Фокус сообщал о том, что Facebook может лишиться двух сервисов — Instagram и WhatsApp. Федеральная торговая комиссия (Federal Trade Commission, FTC) подала антимонопольный иск против компании Facebook. FTC обвинила соцсеть в монополизме.