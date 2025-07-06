Миллионы патронов для "Калашникова": зачем России новый завод боеприпасов в Венесуэле

Российская государственная военно-экспортная компания "Рособорнэкспорт" объявила о начале строительства в Венесуэле завода по производству боеприпасов, который будет выпускать широко распространенные патроны калибра 7,62 мм. Ожидается, что с конвейера завода будет сходить до 70 миллионов патронов в год. Таким образом, предприятие по производству боеприпасов в Венесуэле обеспечит стабильные поставки боеприпасов калибра 7,62 мм в западное полушарие — вопреки международным санкциям

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Фокус перевел статью журналиста Питера Сучиу о новом российском военном предприятии в Венесуэле.

В начале этого месяца состоялась церемония, официально ознаменовавшая начало строительства, на которой присутствовали заместитель министра обороны Венесуэлы Генри Родригес и министр промышленности и национального производства Алекс Сааб.

Переход России от экспорта оружия к лицензированию производства

Во время холодной войны Советский Союз поставлял огромное количество оружия и военного оборудования дружественным коммунистическим и прокоммунистическим правительствам по всему миру, а также снабжал повстанческие силы оружием для поддержки марксистских революций. В 21 веке Москва, возможно, больше не стремится к распространению коммунизма, но она продолжает добиваться влияния на зарубежных партнеров, применяя другой подход к поддержке дружественных режимов.

Хотя Кремль больше не может позволить себе просто "раздавать все даром", он стремится привлечь иностранных покупателей своей военной техники. Кроме того, он все чаще создает зарубежные партнерства, в рамках которых оружие российской разработки производится по лицензии.

Так обстоит дело со стрелковым оружием серии "Калашников", которое производится в Венесуэле. Впервые южноамериканское государство заключило соглашение о строительстве завода по производству лицензионной версии автомата АК-130 в 2006 году. Несмотря на задержки в реализации программы, вызванные санкциями ООН и коррупционными скандалами, в прошлом году завод был достроен и начал производство. Расположенный в Маракае, штат Арагуа, венесуэльский завод должен был выпускать 25 тысяч автоматов в год.

Производство оружия на предприятии "Калашников" Фото: Известия

Венесуэльские АК-103 станут первыми автоматами Калашникова, произведенными в Южной Америке. Но это стрелковое оружие, печально известное в Советском Союзе, уже производится по лицензии почти в двух десятках стран Европы, Азии и даже Африки. Египетский вариант автомата Maadi ARM стал первым автоматом серии АК, импортированным в США в 1980-х годах.

Какие боеприпасы теперь производит завод?

Новое предприятие по производству боеприпасов в Венесуэле также обеспечит стабильные поставки 7,62-мм боеприпасов в западное полушарие, несмотря на санкции, которые пытались заблокировать российский экспорт этих боеприпасов в другие страны. Для международных поставок крупных партий боеприпасов обычно требуется "Сертификат конечного пользователя", и этот проект может помочь устранить некоторые бюрократические проволочки. Это также может повысить обороноспособность одного из ближайших партнеров России в Латинской Америке.

"Строительство патронного завода в Венесуэле было серьезным вызовом для "Рособоронэкспорта" в связи с санкционным давлением на обе страны, – рассказал российскому государственному информационному агентству ТАСС генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. – Несмотря на объективные ограничения, мы вместе с Ростехом реализовали сложный инфраструктурный проект и показали всему миру, что мы всегда [выполняем] обязательства перед нашими партнерами. Оборонный потенциал Венесуэлы значительно вырос благодаря запуску первой очереди завода. Наша ближайшая задача – запустить вторую очередь и реализовать полную технологическую цепочку производства".

Гильзы к винтовочным патронам калибра 7.62х39 Фото: Открытые источники

На заводе будет производиться несколько вариантов боеприпасов.

"Первая очередь патронного предприятия для автоматов Калашникова в Венесуэле имеет четыре современных конвейера. Два из них производят патроны с пулей со стальным сердечником, еще два – трассирующие и холостые патроны, – пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. – В ближайшее время должны быть запущены другие производства, чтобы обеспечить полный цикл выпуска патронов и автоматов Калашникова на территории Венесуэлы для национальной армии, полиции и других силовых структур".

Венесуэла уже является одним из крупнейших в Южной Америке операторов стрелкового оружия и военной техники российского производства. Кремль высоко оценил это партнерство как знак укрепления связей между государствами и помощь Венесуэле в ее усилиях по "борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью". Это также может помочь промарксистскому правительству сохранить контроль над страной, поскольку оно сталкивается с растущим давлением со стороны демократического движения.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: Editor@nationalinterest.org.