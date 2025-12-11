"Он будет следующим": Трамп угрожает президенту Колумбии и намекает на войну, — Politico

Президент США Дональд Трамп резко высказался в отношении колумбийского лидера Густаво Петро и заявил, что он может стать "следующим" в серии мер Белого дома против наркоторговли в Латинской Америке.

Как сообщает Politico, во время разговора с журналистами Трамп подчеркнул проблему наркотрафика в Колумбии, отметив, что страна "производит много наркотиков". Президент предупредил Петро о последствиях: "Ему стоит быть осторожным, иначе он будет следующим. Он скоро будет следующим. Я надеюсь, что он слушает".

Сначала Трамп говорил, что не слишком думал о колумбийском лидере, однако комментарий быстро перерос в серьезную угрозу.

В общем, заявление американского лидера стало кульминацией ряда действий США в борьбе с наркотрафиком. Так, с сентября Вашингтон провел серию ударов по подозрительным судам в Карибском море и Тихом океане, а также значительно нарастил военное присутствие вблизи побережья Венесуэлы, пытаясь оказать давление на президента Николаса Мадуро. Сначала операции США были сконцентрированы на Венесуэле, но теперь они распространяются на Мексику и Колумбию.

Как добавляет издание, напряженность в отношениях росла и из-за решений американской администрации в этом году. В сентябре Колумбию лишили статуса партнера по контролю над наркотиками, отменили визу Петро и сократили финансовую помощь стране. Более того, в октябре Трамп открыто назвал колумбийского президента "нелегальным наркоторговцем", что еще больше обострило дипломатическую ситуацию.

Несмотря на резкие заявления, прямое устранение Петро с должности пока невозможно. Срок полномочий колумбийского президента ограничен, а следующие президентские выборы запланированы на май 2025 года, что может стать мирным путем для смены власти. Посольство Колумбии пока не предоставило официального комментария относительно высказываний Дональда Трампа.

Напомним, что в октябре США нанесли удар по судну из Венесуэлы, а американские военные могут атаковать другие цели, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Трамп назвал наркокартели террористами, а Пентагон подтвердил, что лодка занималась контрабандой.

Также Фокус писал, что США остановили движение нефтяного танкера, который несмотря на санкции перевозил нефть из Венесуэлы в Иран. Впоследствии, Трамп заявил, что это самый большой корабль среди тех, что когда-либо захватывали.