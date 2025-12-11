"Він буде наступним": Трамп погрожує президенту Колумбії та натякає на війну, — Politico

Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо колумбійського лідера Густаво Петро та заявив, що він може стати "наступним" у серії заходів Білого дому проти наркоторгівлі в Латинській Америці.

Як повідомляє Politico, під час розмови з журналістами Трамп підкреслив проблему наркотрафіку в Колумбії, зазначивши, що країна "виробляє багато наркотиків". Президент попередив Петро про наслідки: "Йому варто бути обережним, інакше він буде наступним. Він скоро буде наступним. Я сподіваюся, що він слухає".

Спершу Трамп говорив, що не надто думав про колумбійського лідера, проте коментар швидко переріс у серйозну погрозу.

Загалом, заява американського лідера стала кульмінацією низки дій США у боротьбі з наркотрафіком. Так, з вересня Вашингтон провів серію ударів по підозрілих суднах у Карибському морі та Тихому океані, а також значно наростив військову присутність поблизу узбережжя Венесуели, намагаючись чинити тиск на президента Ніколаса Мадуро. Спершу операції США були сконцентровані на Венесуелі, але тепер вони поширюються на Мексику та Колумбію.

Відео дня

Як додає видання, напруженість у відносинах зростала і через рішення американської адміністрації цього року. У вересні Колумбію позбавили статусу партнера з контролю над наркотиками, скасували візу Петро та скоротили фінансову допомогу країні. Ба більше, у жовтні Трамп відкрито назвав колумбійського президента "нелегальним наркоторговцем", що ще більше загострило дипломатичну ситуацію.

Попри різкі заяви, пряме усунення Петро з посади наразі неможливе. Термін повноважень колумбійського президента обмежений, а наступні президентські вибори заплановані на травень 2025 року, що може стати мирним шляхом для зміни влади. Посольство Колумбії поки не надало офіційного коментаря щодо висловлювань Дональда Трампа.

Нагадаємо, що у жовтні США завдали удару по судну з Венесуели, а американські військові можуть атакувати інші цілі, пов’язані з незаконним обігом наркотиків. Трамп назвав наркокартелі терористами, а Пентагон підтвердив, що човен займався контрабандою.

Також Фокус писав, що США спинили рух нафтового танкера, який попри санкції перевозив нафту з Венесуели в Іран. Згодом, Трамп заявив, що це найбільший корабель серед тих, що будь-коли захоплювали.