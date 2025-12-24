США масово перекидають елітні спецвійська ближче до Венесуели, — ЗМІ

Цього тижня США перекинули велику кількість літаків з військами спеціального призначення, а також вантажних літаків до Карибського басейну.

Літаки також переправляли обладнання, пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що до Карибського басейну в понеділок з авіабази Кеннон у Нью-Мексико перекинули щонайменше 10 американських літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США.

Водночас до Пуерто-Ріко прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

Американський посадовець повідомив журналістам, що ці літаки перевезли військовий персонал і обладнання. Які типи військ і обладнання перевозили літаки, джерело не уточнило.

Підрозділи, які перекинули ближче до Венесуели, спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику. Ці ж військові формування знаються на наданні безпосередньої повітряної та бойової підтримки.

Нагадаємо, 17 грудня Дональд Трамп наказав блокувати всі нафтові танкери, що прямують до Венесуели.

Фокус також писав про те, що Трамп дав лідеру Венесуели тиждень, щоб покинути країну разом із сім'єю.