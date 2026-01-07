Миротворцы в Украине: стало известно, присоединятся ли Германия и Италия к миссии

Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони по итогам встречи "Коалиции желающих" прокомментировали возможность размещения солдат их государств на территории Украины в качестве миротворцев.

Во время пресс-конференции Мерц отметил только на обеспечении прекращения огня. Однако дал понять, что ВС Германии не будут размещены в Украине. Канцлера Германии цитирует издание Bild.

"Это может включать, например, развертывание нами войск в Украине на соседней территории НАТО после прекращения огня", — заявил Мерц.

В то же время еще 16 декабря канцлер ФРГ выступал вместе с другими европейскими лидерами за идею создать "многонациональные силы для Украины". Ожидалось, что эти силы могли бы защищать Украину в случае повторного нападения России.

Теперь же, по данным издания, Мерц намерен начать дебаты внутри Германии относительно того где и с какими условиями должны быть размещены немецкие солдаты.

Ожидается, что этот вопрос будет решаться уже после достижения прекращения огня.

В то же время Мерц пообещал продолжить делать "политический, финансовый и безопасностный вклад" в помощь Украине. Также он ожидает, что к обеспечению гарантий безопасности присоединится США, которые юридически обязуются помочь Украине.

Канцлер отсутствовал на подписании плана по размещению войск, где вместо этого были президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Позиция Италии по размещению миротворцев

Зато позиция Мелони была изложена в заявлении итальянского правительства. Там отметили, что встреча в Париже была посвящена гарантиям безопасности для Украины, подобными гарантиям, предусмотренным в пятой статье устава НАТО. Впоследствии эти гарантии должны быть реализованы в виде мониторинга прекращения огня и усилению ВСУ.

В то же время Мелони отметила ряд принципиальных моментов для Италии, в частности, относительно того, что итальянские солдаты не будут размещены на территории Украины в качестве миротворцев. Возможно ли размещение на территории соседней с Украиной страны, Мелони не отметила.

Напомним, что 6 января вечером Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны. Документ определяет планы по усилению безопасности в стране после завершения боевых действий.

Перед этим военные Франции, Великобритании и Украины подробно обсудили размещение сил, количество и виды вооружения, а также состав частей, которые могут эффективно действовать.

Перед этим сообщалось, что и европейские, и американские политики хотят заключить соглашение о гарантиях безопасности, которое будет предусматривать размещение американских войск в Украине для обеспечения стабильности в рамках будущих договоренностей.