Миротворці в Україні: стало відомо, чи долучаться Німеччина та Італія до місії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні за підсумками зустрічі "Коаліції охочих" прокоментували можливість розміщення солдатів їхніх держав на території України в якості миротворців.

Під час пресконференції Мерц наголосив лише на забезпеченні припинення вогню. Однак дав зрозуміти, що ЗС Німеччини не будуть розміщені в Україні. Канцлера Німеччини цитує видання Bild.

"Це може включати, наприклад, розгортання нами військ в Україні на сусідній території НАТО після припинення вогню", — заявив Мерц.

Водночас ще 16 грудня канцлер ФРН виступав разом з іншими європейськими лідерами за ідею створити "багатонаціональні сили для України". Очікувалося, що ці сили могли б захищати Україну у випадку повторного нападу Росії.

Тепер же, за даними видання, Мерц має намір розпочати дебати всередині Німеччини щодо того де та з якими умовами мають бути розміщені німецькі солдати.

Очікується, що це питання буде вирішуватися вже після досягнення припинення вогню.

Водночас Мерц пообіцяв продовжити робити "політичний, фінансовий та безпековий внесок" у допомогу Україні. Також він очікує, що до забезпечення гарантій безпеки долучиться США, які юридично зобов'яжуться допомогти Україні.

Канцлер був відсутній на підписанні плану щодо розміщення військ, де натомість були президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Позиція Італії щодо розміщення миротворців

Натомість позиція Мелоні була викладена в заяві італійського уряду. Там наголосили, що зустріч в Парижі була присвячена гарантіям безпеки для України, подібними до гарантій, передбачених в п'ятій статті статуту НАТО. Згодом ці гарантії мають бути реалізовані у вигляді моніторингу припинення вогню та посиленню ЗСУ.

Водночас Мелоні наголосила на низці принципових моментів для Італії, зокрема, щодо того, що італійські солдати не будуть розміщені на території України в якості миротворців. Чи можливе розміщення на території сусідньої з Україною країни, Мелоні не зазначила.

Нагадаємо, що 6 січня ввечері Зеленський, Макрон та Стармер підписали спільну декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни. Документ визначає плани щодо посилення безпеки в країні після завершення бойових дій.

Перед цим військові Франції, Великої Британії та України детально обговорили розміщення сил, кількість і види озброєння, а також склад частин, які можуть ефективно діяти.

Перед цим повідомлялося, що і європейські, і американські політики хочуть укласти угоду про гарантії безпеки, яка передбачатиме розміщення американських військ в Україні задля забезпечення стабільності мару в межах майбутніх домовленостей.