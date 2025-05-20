Сполучені Штати Америки реалізовують власну стратегію захисту ринку від імпорту, запроваджуючи мита. Президент України Володимир Зеленський вже звернувся до Дональда Трампа з пропозицією про вільну торгівлю між країнами, каже заступник міністра економіки Тарас Качка.

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Наступним етапом після підписання угоди про надра може бути дискусія України та США щодо зони вільної торгівлі. З відповідною пропозицією до Дональда Трампа вже звернувся президент Володимир Зеленський. Про це торговий представник України – заступник міністра економіки Тарас Качка розповів під час виступу на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

«Цілком Україну це цікавить (зона вільної торгівлі зі США, - Фокус), і цікавить, навіть враховуючи, що Сполучені Штати Америки - це не є найбільший наш торговельний партнер, але нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами G7, тобто в нас є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. Нам потрібні ще Сполучені Штати Америки і Японія. Чому? Тому що дедалі більше компаній, виробників усвідомлюють, що краще будувати свою стратегію продажу закордон на ринках, які є багатшими, більш розвиненими, де більші вимоги до якості, це відповідно створює більшу додану вартість і більшу прибутковість. І тому для нас важливо зробити акцент на можливості більше експортувати до Сполучених Штатів Америки і мати відповідну угоду про вільну торгівлю», - зазначив Тарас Качка.

Тарас Качка: після підписання угоди можемо говорити зі США про зону вільної торгівлі Фото: Фокус

На його думку, контекст створення фонду (Інвестиційний фонд відбудови в угоді про надра, - Фокус) створює для цього підстави, тому що повністю реалізувати ідею фонду можна, якщо мати не лише фонд фінансовий, як дуже проактивний інвестиційний напрям, але й угоду про вільну торгівлю, яка не тільки тарифи вирішує, але й встановлює інші правила: прозорість, передбачуваність регуляторного середовища, інше.

«Я думаю, що і для Сполучених Штатів Америки це може стати цікавим, але не будемо забігати наперед. Ми тільки десь на перших кроках в цьому напрямку. Та ми очікуємо, що, можливо, буде збільшений імпорт до України, як результат торгової війни між США і Китаєм. Тому що змінюється торгівля між великими двома блоками, звісно, що буде змінюватися торгівля з Європейським Союзом. І ми, мабуть, від цього не сховаємось, певний товар буде переорієнтований в Україну. Можливо, не лише з Китаю, але і з інших країн», - зауважив Тарас Качка.

Нагадаємо, Європейський Союз не хоче продовжувати торговельні пільги, які давали змогу Україні ввозити більшість своїх товарів на територію ЄС без мит. Рішення було ухвалено після того, як Польща очолила рух із захисту фермерів блоку.

Раніше Фокус писав, що світові фондові біржі відреагували на тарифну політику Дональда Трампа. Акції на біржах впали, внаслідок чого світова вартість капіталу за три дні знизилася до приблизно 9,5 трильйонів доларів.