Соединенные Штаты Америки реализуют собственную стратегию защиты рынка от импорта, вводя пошлины. Президент Украины Владимир Зеленский уже обратился к Дональду Трампу с предложением о свободной торговле между странами, говорит заместитель министра экономики Тарас Качка.

Related video

Следующим этапом после подписания соглашения о недрах может быть дискуссия Украины и США о зоне свободной торговли. С соответствующим предложением к Дональду Трампу уже обратился президент Владимир Зеленский. Об этом торговый представитель Украины — заместитель министра экономики Тарас Качка рассказал во время выступления на конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Вполне Украину это интересует (зона свободной торговли с США, — Фокус), и интересует, даже учитывая, что Соединенные Штаты Америки — это не самый большой наш торговый партнер, но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7, то есть у нас есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще Соединенные Штаты Америки и Япония. Почему? Потому что все больше компаний, производителей осознают, что лучше строить свою стратегию продажи за границу на рынках, которые являются более богатыми, более развитыми, где большие требования к качеству, это соответственно создает большую добавленную стоимость и большую доходность. И поэтому для нас важно сделать акцент на возможности больше экспортировать в Соединенные Штаты Америки и иметь соответствующее соглашение о свободной торговле", — отметил Тарас Качка.

Тарас Качка: после подписания соглашения можем говорить с США о зоне свободной торговли Фото: Фокус

По его мнению, контекст создания фонда (Инвестиционный фонд восстановления в соглашении о недрах, — Фокус) создает для этого основания, потому что полностью реализовать идею фонда можно, если иметь не только фонд финансовый, как очень проактивное инвестиционное направление, но и соглашение о свободной торговле, которое не только тарифы решает, но и устанавливает другие правила: прозрачность, предсказуемость регуляторной среды, прочее.

"Я думаю, что и для Соединенных Штатов Америки это может стать интересным, но не будем забегать вперед. Мы только где-то на первых шагах в этом направлении. Но мы ожидаем, что, возможно, будет увеличен импорт в Украину, как результат торговой войны между США и Китаем. Потому что меняется торговля между двумя большими блоками, конечно, что будет меняться торговля с Европейским Союзом. И мы, пожалуй, от этого не спрячемся, определенный товар будет переориентирован в Украину. Возможно, не только из Китая, но и из других стран", — отметил Тарас Качка.

Напомним, Европейский Союз не хочет продлевать торговые льготы, которые позволяли Украине ввозить большинство своих товаров на территорию ЕС без пошлин. Решение было принято после того, как Польша возглавила движение по защите фермеров блока.

Ранее Фокус писал, что мировые фондовые биржи отреагировали на тарифную политику Дональда Трампа. Акции на биржах упали, вследствие чего мировая стоимость капитала за три дня снизилась до примерно 9,5 триллионов долларов.