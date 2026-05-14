Блекаути по 22 години: на Кубі почалися заворушення через паливну кризу (відео)

Міністр енергетики Куби заявив, що на "острові свободи" повністю закінчилися дизельне пальне та мазут. Тому вмикати світло стануть ще рідше, поки США продовжують блокаду.

На тлі цих новин у Гавані спалахнули протести. У середу ввечері жителі вийшли на вулиці міста, вигукуючи "увімкніть світло", стукаючи каструлями і сковорідками і підпалюючи купи сміття. Зараз на Кубі світло вимикають на 22 години і більше і ситуація погіршується, пише The Guardian.

Куба сидить без світла по 20 годин

Через американську блокаду Куба переживає наймасштабніші за останні десятиліття віялові відключення електроенергії.

"У нас абсолютно немає мазуту і дизельного палива", — заявив міністр енергетики Вісенте де ла О Леві в ефірі державних ЗМІ, додавши, що національна енергосистема перебуває в "критичному" стані, і визнавши, що "у нас немає запасів". Мазут — це продукт, який отримують унаслідок перегонки сирої нафти і використовують для вироблення тепла або електроенергії.

Протести тривали всю ніч, до 4 ранку світло знову ввімкнули, протести вщухли. Але 14 травня ситуація в країні загалом залишалася критичною: більша частина східних районів Куби, як і раніше, залишалася без електрики.

За словами Де ла О Леві, після того як паливо з російського танкера, який прибув у квітні, закінчилося, національна енергосистема повністю працює на вітчизняній сирій нафті, природному газі та поновлюваних джерелах енергії.

За останні два роки Куба встановила 1300 мегават сонячних електростанцій, але більша частина цієї потужності втрачається через нестабільність енергомережі в умовах дефіциту палива, що знижує ефективність і вироблення електроенергії. Хоч сонячні панелі і були встановлені, Кубі не вистачає акумуляторів, які дозволяють забезпечувати електроенергією будинки в нічний час.

Міністр енергетики заявив, що Куба продовжує переговори про імпорт палива, незважаючи на блокаду, але зазначив, що зростання світових цін на нафту і транспортні послуги на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном ще більше ускладнює ситуацію.

"Куба відкрита для всіх, хто хоче продавати нам паливо", — сказав він.

США продовжують блокаду Куби

Мало хто готовий прийняти цю пропозицію. Мексика і Венесуела, головні постачальники пального на Кубу, припинили постачання з того моменту, як президент США Дональд Трамп у січні 2026 року видав указ, який погрожував запровадити мита на будь-яку країну, яка продовжить постачання на острів.

З грудня тільки один великий нафтовий танкер, "Анатолій Колодкін" під російським прапором, доставляв сиру нафту на Кубу. США заявили, що дозволили йому прорвати блокаду з гуманітарних міркувань. Незабаром після цього з кубинських в'язниць було звільнено понад 2000 ув'язнених.

Минулого тижня ООН назвала паливну блокаду, введену Трампом, незаконною, заявивши, що вона перешкоджає "праву кубинського народу на розвиток, підриваючи водночас його права на продовольство, освіту, охорону здоров'я, воду та санітарію".

Останнім часом з'явилися повідомлення про те, що Трамп дедалі більше розчаровується відсутністю прогресу в переговорах США з урядом острова. За останні кілька тижнів сайти стеження зафіксували численні розвідувальні польоти американських військових поблизу та над островом. І з'явилися чутки, що Трамп, можливо, готує військову операцію.

У березні Трамп заявив, що розраховує на те, що йому випаде "честь взяти Кубу". Але більше заяв не робив.

При цьому онук Фіделя Кастро живе досить комфортно навіть в умовах кризи і блекаутів. У нього є нічний клуб і зарядні станції.