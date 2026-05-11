Знакомая тактика: США резко увеличили разведывательную деятельность у побережья Кубы, — CNN

В последнее время Соединенные Штаты Америки резко усилили свою разведывательную деятельность у побережья Кубы. Подобную ситуацию аналитики фиксировали перед действиями США в Венесуэле и Иране.

Начиная с 4 февраля, ВМС и ВВС США совершили не менее 25 таких полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников. Об этом свидетельствуют данные FlightRadar24, пишет CNN.

Какую активность заметили аналитики

Большинство таких полетов было зафиксировано вблизи двух крупнейших городов Кубы — Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Часть аналитики зафиксировали на расстоянии 40 миль (около 64 километров) от побережья страны.

Разведывательную деятельность США осуществляли с помощью морских патрульных самолетов P-8A Poseidon, которые предназначены для наблюдения и разведки. Также были замечены самолеты RC-135V Rivet Joint, специализирующиеся на сборе радиоэлектронной разведки, и высокоскоростные разведывательные дроны MQ-4C Triton.

"Эти полеты привлекают внимание не только тем, что проходят вблизи побережья, благодаря чему их вполне можно зафиксировать в рамках разведывательной деятельности, но и внезапностью их появления — до февраля такие полеты, которые можно было увидеть невооруженным глазом, в этом районе случались крайне редко — и временем их проведения", — говорится в материале CNN.

CNN обнародовало примерную карту разведывательной деятельности США у берегов Кубы

Увеличение разведывательной деятельности США происходит на фоне ряда неоднозначных заявлений президента Дональда Трампа в отношении страны. Глава Белого дома в частности ввел расширенные санкции против Кубы и настаивает на том, что она "представляет угрозу национальной безопасности США".

Вашингтон прибегает к уже известной тактике

Издание обращает внимание, что подобные сценарии, когда ужесточение риторики администрации Трампа совпадало с увеличением разведывательной деятельности, уже разворачивались накануне военных операций США как в Венесуэле, так и в Иране.

Так, в Венесуэле это произошло после публичных обвинений Трампа в сторону президента Николаса Мадуро, и не прекращалось до момента его захвата американскими спецназовцами. Подобная активность была зафиксирована и перед тем, как США и Израиль начали бомбить Тегеран.

Такая деятельность США может стать тревожным сигналом для кубинских чиновников, отмечает издание.

В марте во время выступления в Майами Дональд Трамп проговорился о намерениях о Кубе и сразу попросил СМИ не разглашать данных.