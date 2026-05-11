Знайома тактика: США різко збільшили розвідувальну діяльність біля узбережжя Куби, — CNN

Останнім часом Сполучені Штати Америки різко посилили свою розвідувальну діяльність біля узбережжя Куби. Подібну ситуацію аналітики фіксували перед діями США у Венесуелі та Ірані.

Починаючи з 4 лютого, ВМС та ВПС США здійснили щонайменше 25 таких польотів із використанням пілотованих літаків та безпілотників. Про це свідчать дані FlightRadar24, пише CNN.

Яку активність помітили аналітики

Більшість таких польотів було зафіксовано поблизу двох найбільших міст Куби — Гавани та Сантьяго-де-Куба. Частину аналітики зафіксували на відстані 40 миль (близько 64 кілометрів) від узбережжя країни.

Розвідувальну діяльність США здійснювали за допомогою морських патрульних літаків P-8A Poseidon, які призначені для спостереження та розвідки. Також були помічені літаки RC-135V Rivet Joint, що спеціалізуються на зборі радіоелектронної розвідки, та високошвидкісні розвідувальні дрони MQ-4C Triton.

"Ці польоти привертають увагу не лише тим, що проходять поблизу узбережжя, завдяки чому їх цілком можна зафіксувати в межах розвідувальної діяльності, а й раптовістю їхньої появи — до лютого такі польоти, які можна було побачити неозброєним оком, у цьому районі траплялися вкрай рідко — та часом їхнього проведення", — йдеться у матеріалі CNN.

CNN оприлюднило приблизну мапу розвідувальної діяльності США біля берегів Куби

Збільшення розвідувальної діяльності США відбувається на тлі низки неоднозначних заяв президента Дональда Трампа щодо країни. Глава Білого дому зокрема запровадив розширені санкції проти Куби і наполягає на тому, що вона "становить загрозу національній безпеці США".

Вашингтон вдається до вже відомої тактики

Видання звертає увагу, що подібні сценарії, коли посилення риторики адміністрації Трампа збігалося зі збільшенням розвідувальної діяльності, вже розгорталися напередодні військових операцій США як у Венесуелі, так і в Ірані.

Так, у Венесуелі це сталося після публічних звинувачень Трампа у бік президента Ніколаса Мадуро, і не припинялося до моменту його захоплення американськими спецпризначенцями. Подібна активність була зафіксована і перед тим, як США та Ізраїль почали бомбардувати Тегеран.

Така діяльність США може стати тривожним сигналом для кубинських посадовців, зазначає видання.

У березні під час виступу у Маямі Дональд Трамп проговорився щодо намірів про Кубу і одразу попросив ЗМІ не розголошувати даних.