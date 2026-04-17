Кулемет на волах: як Куба готується до війни зі США і що з ППО країни, — Defense Express (відео)

На тлі заяв президента Сполучених Штатів Дональд Трамп про можливу військову операцію на Кубі, в країні активізували підготовку до оборони. Основу озброєння становить застаріла радянська техніка, а брак палива й ресурсів ускладнює навіть базову підготовку військ.

На тлі загострення міжнародної ситуації та заяв Дональда Трампа щодо можливого проведення військової операції проти Куби, острів почав активну підготовку до потенційного вторгнення, повідомляє Defense Express. Після операції США “Абсолютна Рішучість” у Венесуелі на початку року, кубинська сторона значно посилила військові навчання.

Упродовж останніх місяців у країні регулярно проводять тренування, під час яких використовують різноманітні засоби, включно з доволі незвичними. Так, нещодавно в мережі поширилося відео, на якому військові відпрацьовують ведення зенітного вогню, використовуючи кулемет, встановлений на возі, запряженому волами.

На перший погляд такі кадри можуть виглядати як постановка або жарт, однак є підстави вважати, що відео було зняте під час реальних навчань. Це викликало питання щодо реального стану протиповітряної оборони та бойової авіації Куби.

Кубінські засоби ППО

Фактично країна не має сучасних засобів ППО, а її арсенал значною мірою складається з техніки радянського виробництва 60–80-х років, причому в далеко не найкращому стані. Зенітно-ракетні війська Куби включають чотири бригади, які об’єднують 28 батальйонів. На їхньому озброєнні перебувають комплекси С-75 і С-125, у тому числі в мобільних версіях на базі танків Т-55. Також використовуються системи “Куб”, “Стрела-10”, “Стрела-1” та “Оса”, а основною радіолокаційною станцією є радянська П-18.

Коні на службі у кубинській армії. Фото з соцмереж

Точні дані про кількість цих систем і їх технічний стан відсутні. З огляду на вік техніки, дефіцит запчастин і ймовірні проблеми з обслуговуванням, їхня реальна боєздатність може бути вкрай низькою, а частина техніки придатна лише для демонстрацій.

Додатково постає питання боєкомплекту. Відомо, що деякі комплекси “Стрела-10” на Кубі модифікували, встановлюючи блоки некерованих авіаційних ракет, фактично перетворюючи їх на імпровізовані реактивні системи залпового вогню. Крім ракетних систем, на озброєнні перебуває велика кількість зенітних гармат і переносних комплексів, зокрема “Игла-1” та “Стрела-3”, а також самохідні установки ЗСУ-23-4 “Шилка”.

Бойова авіація на Кубі

Ситуація з бойовою авіацією виглядає ще складнішою. Основна частина літаків є застарілою і десятиліттями експлуатувалася без належного технічного обслуговування. Багато планерів вичерпали свій ресурс, а запасних частин фактично немає. На озброєнні Куби залишилося лише кілька одиниць сучасніших винищувачів – приблизно 3–5 МіГ-29. Також є певна кількість МіГ-21 і МіГ-23, близько 20 навчально-бойових літаків L-39, чотири вертольоти Мі-35 та сім Мі-17.

Кубинський МіГ-29УБ, ілюстративне фото з відкритих джерел

Додатковим фактором є гострий дефіцит палива на острові. Через це навіть тренування з використанням авіації є складними, не кажучи вже про ведення повноцінних бойових дій із регулярними вильотами.

Ймовірно, саме нестача ресурсів змушує використовувати максимально доступні засоби, включно з тваринами. Використання возів із волами для перевезення озброєння може бути наслідком критичної ситуації з паливом та енергопостачанням.

У країні вже фіксували випадки закриття лікарень через нестачу електроенергії та пального, що лише підкреслює загальний стан інфраструктури.

У підсумку ситуація з ППО та авіацією Куби виглядає значно гіршою, ніж навіть у Венесуелі, яка отримувала сучасні системи озброєння від Росії. Водночас навіть ці поставки не завадили США провести блискавичну операцію на території Венесуели. З огляду на це, Куба навряд чи зможе ефективно протистояти США у випадку повномасштабного вторгнення. Однак наразі й самі США можуть утриматися від нової військової операції, враховуючи виснаження запасів боєприпасів після нещодавніх бойових дій в Ірані.

Нагадаємо, що адміністрація США заявила про можливу причетність Куби до підтримки Росії у війні проти України. За оцінками американської сторони, на боці РФ можуть воювати від 1 000 до 5 000 громадян Куби.

Раніше ми також інформували, що Росія активно вербує громадян Куби для участі у війні проти України. Вона використовує як фінансові стимули, так і обман із працевлаштуванням. За різними оцінками, через такі схеми могли залучити тисячі кубинців.