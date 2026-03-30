Росія завербувала до 15 тисяч кубинців: у ГУР оцінили, наскільки вони можуть вплинути на фронт

Російське військове командування завербувало до ЗС РФ від 10 до 15 тисячі найманців з Куби для участі у війні проти України. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначали, що вони підписали контракт з російською армією.

Водночас більшість з них була залучена до обманом або іншими шляхами. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, "Радіо Свобода" (Донбас.Реалії).

Водночас у розвідці вважають, що кубинські найманці навряд зможуть суттєво вплинути на перебіг бойових дій.

"У цілому ця цифра може бути близько 10, 12, 15 тисяч. Це невелика кількість людей, яких чи обманом чи ще якимись іншими шляхами змусили підписати контракт з ЗС РФ і взяти участь в бойових діях", — заявив Черняк.

Для чого росіянам військові з Куби

Розвідник пояснив, що у Росії достатньо мобілізаційного ресурсу, тож підписання контрактів з кубинцями має іншу мету — зберегти вплив на цю країну та показати, що РФ зберігає підтримку на міжнародній агресії.

Відео дня

Загалом вдалося ідентифікувати імена понад тисячі кубинців, які уклали контракт з армією РФ.

За даними журналістів, на початку 2026 року вербувальники почали поширювати список країн, громадянам яких з цього року заборонено укладати контракти з ЗС РФ. Загалом туди увійшли 36 країн, які є "дружніми" до Росії, — Китай, Індія, Бразилія, ПАР, Туреччина, Куба, Афганістан, Іран, Венесуела.

У ЗМІ вже чимало свідчень того, що найманців заманюють на війну в Україні хитрістю. Наприклад, південноафриканці, які стверджують, що їх обманом змусили приєднатися до російської армії і воювати в Україні, риють окопи і гинуть на передовій.

Кубинець Франциско Гарсія спокусився рекламою в соцмережах і зарплатою в $2500, яку обіцяли за роботу на будівництві. Але в підсумку, як стверджує чоловік, його обманом відправили в російську армію. Йому вдалося втекти, і зараз він живе в наметі на вулицях Афін у Греції.

У червні минулого року в полон до українських бійців потрапив громадянин Китаю. 24-річний Ван Ву служив за контрактом у 102 мотострілецькому полку 150 дивізії ЗС РФ і навіть отримав позивний "Шабля". Однак, як він сам розповів, іноземець не планував опинитися під Торецьком після тижневих навчань.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як Росія вербує іноземців для війни з Україною.