Россия завербовала до 15 тысяч кубинцев: в ГУР оценили, насколько они могут повлиять на фронт

Российское военное командование завербовало в ВС РФ от 10 до 15 тысяч наемников из Кубы для участия в войне против Украины. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечали, что они подписали контракт с российской армией.

При этом большинство из них было привлечено к обманом или другими путями. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, "Радио Свобода" (Донбас.Реалии).

В то же время в разведке считают, что кубинские наемники вряд ли смогут существенно повлиять на ход боевых действий.

"В целом эта цифра может быть около 10, 12, 15 тысяч. Это небольшое количество людей, которых или обманом или еще какими-то другими путями заставили подписать контракт с ВС РФ и принять участие в боевых действиях", — заявил Черняк.

Для чего россиянам военные с Кубы

Разведчик пояснил, что у России достаточно мобилизационного ресурса, поэтому подписание контрактов с кубинцами имеет другую цель — сохранить влияние на эту страну и показать, что РФ сохраняет поддержку на международной агрессии.

В общем удалось идентифицировать имена более тысячи кубинцев, которые заключили контракт с армией РФ.

По данным журналистов, в начале 2026 года вербовщики начали распространять список стран, гражданам которых с этого года запрещено заключать контракты с ВС РФ. Всего туда вошли 36 стран, которые являются "дружественными" к России, — Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Турция, Куба, Афганистан, Иран, Венесуэла.

В СМИ уже немало свидетельств того, что наемников заманивают на войну в Украине хитростью. Например, южноафриканцы, которые утверждают, что их обманом заставили присоединиться к российской армии и воевать в Украине, роют окопы и погибают на передовой.

Кубинец Франциско Гарсия соблазнился рекламой в соцсетях и зарплатой в $2500, которую обещали за работу на стройке. Но в итоге, как утверждает мужчина, его обманом отправили в российскую армию. Ему удалось сбежать, и сейчас он живет в палатке на улицах Афин в Греции.

В июне прошлого года в плен к украинским бойцам попал гражданин Китая. 24-летний Ван Ву служил по контракту в 102 мотострелковом полку 150 дивизии ВС РФ и даже получил позывной "Сабля". Однако, как он сам рассказал, иностранец не планировал оказаться под Торецком после недельных учений.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как Россия вербует иностранцев для войны с Украиной.