Обещали, что будет ВИП-телохранителем: как наемники из ЮАР оказались на войне в Украине

В итоге южноафриканцы, утверждающие, что их обманом заставили присоединиться к российской армии и воевать в Украине, роют окопы и погибают на передовой.

Журналисты Reuters пообщались с жителем ЮАР, чей 20-летний сын записался на элитную подготовку в качестве телохранителя VIP-персон в России. А в итоге оказался в окопах где-то в Донецкой области.

Дубандлела рассказал, что его сын стал жертвой предполагаемой вербовочной аферы, в результате которой он и по меньшей мере 16 других южноафриканцев были отправлены в российскую армию неустановленной группой наемников и теперь воют в Украине.

"Я виню себя", — сказал Дубандлела, который не мог оплатить обучение своего сына в университете у себя дома в Дурбане на восточном побережье Южной Африки.

Российское министерство иностранных дел не ответило на письменный запрос о комментарии по поводу предполагаемой аферы или текущего положения 17 граждан Южной Африки.

Пресс-секретарь президента Сирила Рамафосы Винсент Магвенья заявил, что этому делу "придается максимально возможное внимание".

"Процесс освобождения этих молодых людей остается очень деликатным. Им грозит серьезная опасность для жизни, и мы все еще ведем переговоры с различными властями как в России, так и в Украине, чтобы выяснить, как мы можем освободить их из сложившейся ситуации. На самом деле, акцент делается скорее на российских властям, чем на украинских, потому что, судя по имеющейся у нас информации, их по ошибке втянули в состав российских вооруженных сил", — заявил он.

Дубандлела показал фото, которые ему отправил сын из неустановленного места в Донецкой области.

На одном из снимков изображен его сын в военной форме с автоматом АК-47. На другом снимке его сын прячется в подвале от беспилотников.

56-летний Дубандлела сказал, что его сына и других южноафриканцев отправили копать окопы "на морозе". Также у них нет воды и еды неделями.

Как африканцы попадают на войну в Украине

Афера, в которую, по словам Дубандлелы, попал его сын, вскрылась 6 ноября, когда Южная Африка сообщила о получении звонков с просьбами о помощи от 17 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые заявили, что оказались в российской армии.

Расследование этой аферы, проведенное элитным полицейским подразделением, известным как "Ястребы", сосредоточилось на предполагаемой причастности одной из дочерей бывшего президента Джейкоба Зумы, Дудузиле Зумы-Самбудлы.

Дудузила Зума обвиняется в том, что вербовала наемников для РФ Фото: Відкриті джерела

Позже Зума-Самбудла подала в отставку с поста депутата от оппозиционной партии "Умхонто веСизве", возглавляемой ее отцом. Она отрицает, что знала о мошенничестве.

В полицейском заявлении от 24 ноября она заявила, что стала "жертвой обмана". Четыре дня спустя ее партия на пресс-конференции заявила, что ее отставка не является признанием вины и не имеет никакого отношения к афере.

Спустя несколько дней после прибытия в Россию 11 июля, 17 новобранцам в Ростове-на-Дону были представлены контракты на русском языке. Они не хотели их подписывать без переводчика, но Дудузила убедила их это сделать, заявив, что это контракт на обучение на телохранителя ВИП-персон.

А уже в августе все подписавшие контракт наемники из ЮАР отправились на войну.

Переписка в WhatsApp между одним из новобранцев и Зумой-Самбудлой (с ее подтвержденного аккаунта, содержащего номер телефона и фотографию), содержит сообщение, в котором новобранец говорит: "Прямо сейчас мы собираем вещи и готовимся к отправке на войну".

"Это не передовая. Они просто вас пугают", — заявляет собеседник, поясняя, что новобранцы будут "только патрулировать".

"Теперь они забирают наши банковские карты и телефоны", — пишет новобранец, которому говорят: "Все в порядке, не переживай".

Новобранец, поделившийся перепиской с Reuters, — 40-летний южноафриканский телохранитель с детьми 17, 11 и 3 лет, который отказался назвать свое имя из соображений безопасности. Он сказал, что переписка с Зумой-Самбудлой произошла поздно утром 28 августа. Мужчина рассказал, что у него и других новобранцев часто отбирали телефоны, и они часто питались только хлебом и рыбными консервами.

По его словам, они заряжали артиллерийские снаряды в пусковые установки, имели базовое военное снаряжение и опасались за свою жизнь. Мужчина заявил, что находился на Донбассе.

На войне в Украине оказались не только граждане ЮАР. 12 ноября Кения заявила, что более 200 ее граждан воюют на стороне России, и что вербовочные агентства по-прежнему активно работают над тем, чтобы заманить в конфликт еще больше кенийцев. Власти Ботсваны заявили, что двое мужчин были обманом вовлечены в войну под ложными обещаниями работы.

Россия активно вербует иностранных граждан для войны в Украине Фото: Скриншот

Министр иностранных дел Украины заявил в прошлом месяце, что более 1400 граждан из трех десятков африканских стран воюют в рядах ВС РФ в Украине.

Среди тех, кто отправился на фронт в августе, был 22-летний кениец Дэвид Кулоба. Его мать, Сьюзан, поделилась с агентством Reuters копией его контракта на русском языке.

В контракте говорится, что Дэвид согласился "добровольно… поступить на военную службу на срок, указанный в настоящем контракте… соблюдать военную присягу, самоотверженно служить русскому народу и мужественно и защищать Российскую Федерацию".

Когда он понял, что его отправят в Украину, он заверил мать, что будет в безопасности. 30 сентября она получила сообщение, что он погиб.

