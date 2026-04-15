США звинувачують Кубу у допомозі Росії в війні з Україною, — Axios

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомила Конгрес, що Куба може бути причетною до підтримки Росії у війні проти України, зокрема через участь своїх громадян у бойових діях. За оцінками Держдепартаменту, на боці Москви можуть воювати до 5 тисяч кубинців.

Адміністрація Трампа повідомила Конгрес, що Куба надала до 5000 бійців для війни Росії в Україні, а також надала "дипломатичну та політичну підтримку Москві", йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту, повідомили Axios 15 квітня. США прямо натякають на те, що нинішній кубинський режим причетний до постачання військ Росії.

"Публічні записи не доводять, що Гавана офіційно відправила всіх кубинських бійців. Однак, є вагомі ознаки того, що режим свідомо терпів або вибірково сприяв цьому потоку", — йдеться у п’ятисторінковому несекретному звіті, надісланому до ключових комітетів Конгресу 8 квітня.

Звіт з'явився на тлі посилення Білого дому тиску з метою зміни керівництва в Гавані та фактичної блокади поставок нафти до країни, очолюваної комуністами.

"Кубинський режим не зміг захистити своїх громадян від використання їх як пішаків у російсько- українській війні", — заявив речник Державного департаменту виданню Axios.

За оцінками українських розвідувальних джерел, кілька тисяч людей безпосередньо перекинуто на український фронт.

"Громадяни Куби стали однією з найбільших ідентифікованих груп іноземних бойовиків, які підтримують російські військові операції в Україні. Оцінки різняться, але більшість інформації з відкритих джерел свідчать про те, що в Україні одночасно воюють від 1000 до 5000 громадян Куби", — йдеться у звіті,.

"Кубинський режим підриває американські інтереси в усьому світі. Якщо і коли президент Трамп наважиться його замінити, а я вважаю, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше — це буде дуже хороший день для США та наших союзників", — заявив сенатор Тед Круз, республіканець від Техасу, в інтерв’ю Axios.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, Росія залучила до війни проти України від 10 до 15 тисяч громадян Куби. Частину з них вербували через обман або фінансові обіцянки, змушуючи підписувати контракти. При цьому така участь використовується Кремлем переважно з пропагандистською метою, а не як вирішальний військовий ресурс.

Раніше ми також інформували, що США дозволили російському танкеру з нафтою прибути на Кубу, попри санкційну політику щодо Москви. Йшлося про постачання енергоресурсів, які мають підтримати економіку острова в умовах кризи.