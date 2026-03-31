США пропустили російський танкер на Кубу: чому острів це не врятує (відео)

Танкер під російським прапором, що перевозив близько 700 000 барелів сирої нафти, прибув у кубинську затоку Матансас на світанку 31 березня. Це перше велике постачання нафти відтоді, як адміністрація Трампа перекрила постачання палива на острів.

Російський танкер "Анатолій Колодкін", що перебуває під санкціями США, пізно ввечері в неділю ввійшов у кубинські територіальні води недалеко від бази ВМС США в Гуантанамо. США заявили, що дозволяють танкеру доставляти паливо з гуманітарних міркувань, повідомляє Reuters.

Танкер класу Aframax увійшов у найбільший на Кубі порт для зберігання палива на світанку за переважно ясного неба і слабкого вітру і, вочевидь, готується до розвантаження. Більша частина прилеглого міста — і більша частина Куби — в цей час залишалися без електрики.

"Це як крапля води в пустелі", — сказав 66-річний житель Матансаса Маріно Гальвес, який спостерігав за маневруванням судна в затоці з набережної міста.

За словами президента Куби Мігеля Діас-Канеля, нафтові танкери не приходили на острів уже три місяці, що посилило енергетичну кризу, яка призвела до неодноразових вимкнень електроенергії в усій країні з населенням у 10 мільйонів осіб, паралізувавши охорону здоров'я, громадський транспорт і сільське господарство.

Після відвантаження і переробки російське паливо має дати комуністичному уряду Куби перепочинок на тлі зростаючого тиску з боку адміністрації президента Дональда Трампа, яка пообіцяла зміни на Кубі.

Але знадобляться дні, перш ніж сиру нафту буде перероблено і перетворено на паливо.

Судно перевозить російську нафту марки "Урал", середньосірчисту нафту, яка добре підходить для кубинських нафтопереробних заводів, що застарівають.

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня США припинили експорт венесуельської нафти на Кубу. Пізніше Трамп пригрозив запровадити жорсткі мита на будь-яку іншу країну, яка постачатиме нафту на Кубу.

Мексика, один із найбільших постачальників на Кубу, поряд із Венесуелою, припинила поставки.

30 березня, відповідаючи на запитання про те, чи відбудуться подальші поставки з Росії, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив: "У тій розпачливій ситуації, в якій зараз опинилися кубинці, це, звісно, не може залишити нас байдужими, тому ми продовжимо працювати над цим".

У понеділок адміністрація Трампа заявила, що розглядатиме подальші поставки нафти на Кубу в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, коли "Анатолій Колодкін" тільки прямував на Кубу, очікувалося, що він прориватиме блокаду США, але цього не сталося.

При цьому Дональд Трамп заявив, що США не заперечували проти поставок російської нафти на Кубу. Президент США заявив, що острову "потрібно виживати".