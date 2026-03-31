США пропустили российский танкер на Кубу: почему остров это не спасет (видео)

Танкер под российским флагом, перевозивший около 700 000 баррелей сырой нефти, прибыл в кубинский залив Матансас на рассвете 31 марта. Это первая крупная поставка нефти с тех пор, как администрация Трампа перекрыла поставки топлива на остров.

Российский танкер "Анатолий Колодкин", находящееся под санкциями США, поздно вечером в воскресенье вошел в кубинские территориальные воды недалеко от базы ВМС США в Гуантанамо. США заявили, что разрешают танкеру доставлять топливо по гуманитарным соображениям, сообщает Reuters.

Танкер класса Aframax вошел в крупнейший на Кубе порт для хранения топлива на рассвете при преимущественно ясном небе и слабом ветре и, по всей видимости, готовится к разгрузке. Большая часть близлежащего города — и большая часть Кубы — в это время оставались без электричества.

"Это как капля воды в пустыне", — сказал 66-летний житель Матансаса Марино Гальвес, наблюдавший за маневрированием судна в заливе с набережной города.

Відео дня

По словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, нефтяные танкеры не приходили на остров уже три месяца, что усугубило энергетический кризис, который привел к неоднократным отключениям электроэнергии по всей стране с населением в 10 миллионов человек, парализовав здравоохранение, общественный транспорт и сельское хозяйство.

После отгрузки и переработки российское топливо должно дать коммунистическому правительству Кубы передышку на фоне растущего давления со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая пообещала перемены на Кубе.

Но потребуются дни, прежде чем сырая нефть будет переработана и превращена в топливо.

Судно перевозит российскую нефть марки "Урал", среднесернистую нефть, которая хорошо подходит для устаревающих кубинских нефтеперерабатывающих заводов.

Российский танкер прибыл на Кубу Фото: Соцсети

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января США прекратили экспорт венесуэльской нефти на Кубу. Позже Трамп пригрозил ввести жесткие пошлины на любую другую страну, которая будет поставлять нефть на Кубу.

Мексика, один из крупнейших поставщиков на Кубу, наряду с Венесуэлой, прекратила поставки.

30 марта, отвечая на вопрос о том, последуют ли дальнейшие поставки из России, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "В той отчаянной ситуации, в которой сейчас оказались кубинцы, это, конечно, не может оставить нас равнодушными, поэтому мы продолжим работать над этим".

В понедельник администрация Трампа заявила, что будет рассматривать дальнейшие поставки нефти на Кубу в индивидуальном порядке.

Напомним, когда "Анатолий Колодкин" только следовал на Кубу, ожидалось, что он будет прорывать блокаду США, но этого не случилось.

При этом Дональд Трамп заявил, что США не возражали против поставок российской нефти на Кубу. Президент США заявил, что острову "нужно выживать".