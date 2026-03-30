Российская нефть для Кубы: Дональд Трамп заявил, что "не против"

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что США не возражали против поставок российской нефти на Кубу.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами, сообщает Clash Report.

Один из журналистов спросил, что появилась информация о том, что США намерены пропустить российский нефтяной танкер на Кубу.

В ответ Дональд Трамп заявил, что это правда и США не против российской нефти на Кубе.

"Там есть танкер. Мы не против, чтобы кто-то получил целый груз, потому что им это нужно — им нужно выживать. В этом нет ничего особенного",- сказал Трамп.

Репортер снова уточнил, правдива ли эта информация. На что американский президент сказал "да".

"Я бы сказал так: я передал им, что если какая-то страна хочет отправить немного нефти на Кубу прямо сейчас, у меня нет с этим проблем.

А тем временем в Кремле уже заявили, что российский танкер "Анатолий Колодкин", прибыл на Кубу, сообщает российское агенство ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ

"Российский танкер "Анатолий Колодкин" с гуманитарным грузом 100 тыс. тонн сырой нефти прибыл на Кубу", — говорится в сообщении.

Сейчас судно ожидает разгрузки в порту Матансас.

Нефтяная блокада Кубы: что известно

Напомним, что ситуация с топливом в Гаване ухудшилась после американской операции, состоявшейся 3 января, тогда военные США захватили Мадуро в Венесуэле. За это время в стране случились уже несколько блэкаутов. Эта страна была одним из основных экспортеров нефти на Кубу.

17 марта спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь Кубе. Спикер Путина признал, что в стране начинаются серьезные проблемы из-за нефтяной блокады президента США Дональда Трампа.

19 стало известно, что Россия отправила на Кубу два танкера с нефтью, несмотря на блокаду США. Первый танкер Sea Horse под флагом Гонконга, должен прибыть в понедельник. Предположительно, он перевозит 27 тысяч тонн российского газа. В прошлом месяце он резко изменил маршрут в сторону Кубы. Второй танкер, "Анатолий Колодкин" под российским флагом, везет примерно 100 тыс. тонн сырой нефти.