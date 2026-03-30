Російська нафта для Куби: Дональд Трамп заявив, що "не проти"

Президент Америки Дональд Трамп заявив, що США не заперечували проти постачання російської нафти на Кубу.

Відповідну заяву він зробив під час спілкування з журналістами, повідомляє Clash Report

Один із журналістів запитав, що з’явилася інформація про те, що США мають намір пропустити російський нафтовий танкер на Кубу.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що це правда і США не проти російської нафти на Кубі.

"Там є танкер. Ми не проти, щоб хтось отримав цілий вантаж, тому що їм це потрібно — їм потрібно виживати. У цьому немає нічого особливого",- сказав Трамп.

Репорте знову уточнив, чи правдива ця інформація. На що американський президент сказав "так".

"Я б сказав так: я передав їм, що якщо якась країна хоче відправити трохи нафти на Кубу прямо зараз, у мене немає з цим проблем.

Відео дня

А тим часом у Кремлі вже заявили, що російський танкер "Анатолій Колодкін", прибув на Кубу, повідомляє російське агенство ТАСС з посиланням на Мінтранс РФ

"Російський танкер "Анатолій Колодкін" з гуманітарним вантажем 100 тис. тонн сирої нафти прибув на Кубу", — йдеться в повідомленні.

Наразі судно очікує на розвантаження в порту Матансас.

Нафтова блокада Куби: що відомо

Нагадаємо, що ситуація з паливом у Гавані погіршилася після американської операції, що відбулася 3 січня, тоді військові США захопили Мадуро у Венесуелі. За це час у країні трапилися вже кілька блекаутів. Ця країна була одним з основних експортерів нафти на Кубу.

17 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова допомогти Кубі. Речник Путіна визнав, що у країні починаються серйозні проблеми через нафтову блокаду президента США Дональда Трампа.

19 стало відомо, що Росія відправила на Кубу два танкери з нафтою, попри блокаду США. Перший танкер Sea Horse під прапором Гонконгу, має прибути в понеділок. Імовірно, він перевозить 27 тисяч тонн російського газу. Минулого місяця він різко змінив маршрут у бік Куби. Другий танкер, "Анатолій Колодкін" під російським прапором, везе приблизно 100 тис. тонн сирої нафти