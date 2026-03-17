Блокада Трампа: в Кремлі кажуть, що Росія готова рятувати Кубу

Пєсков після блекауту на Кубі речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова допомогти країні.

У Кремлі відреагували на масштабний блекаут, що стався 16 березня, вперше після нафтової блокади Трампа. Пєсков заявив, що Москва готова надати всю посильну допомогу Гавані, ці питання опрацьовуються із кубинськими візаві. Про це він заявив журналістам, повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС.

Речник Путіна визнав, що у країні починаються серйозні проблеми через нафтову блокаду президента США Дональда Трампа.

"Великі гуманітарні проблеми складаються в цій країні. Ми, як Росія, готові надати всю посильну допомогу. Всі ці питання опрацьовуються з нашими кубинськими візаві", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи готова Москва надати допомогу Гавані на тлі накладених на Кубу обмежень",- заявив Пєсков.

Як пише CNN, тотальний блекаут на острові 16 березня став вже третім за останні чотири місяці. У матеріалі йдеться, що фактична блокада постачань палива погіршила енергетичну кризу в країні, спричинивши періодичні відключення електроенергії, нормування медикаментів та зменшення туризму. У Кубі зросли ціни на пальне, зокрема, вартість бензину на неофіційному ринку може сягати 9 доларів за літр. Заправлення бака обійдеться кубинцю у понад 300 доларів, що перевищує річний заробіток більшості громадян країни.

Дональд Трамп про захоплення Куби

16 березня Дональд Трамп знову заговорив, що "матиме честь" захопити Кубу. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу у Білому домі, передає Clash Report.

"Я справді вірю, що матиму честь захопити Кубу… Це було б добре. Це велика честь. Я можу звільнити її або захопити, думаю, я можу робити з нею все, що захочу", — заявив Трамп журналістам.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, що 6 березня президент США Дональд Трам в інтерв’ю CNN говорив про те, що Куба "скоро впаде", а також натякнув, що Марко Рубіо може отримати ключову роль у переговорах з країною.

Також Фокус розповідав, що Девід Джонс, журналіст Daily Mail, поїхав на Кубу, щоб на власні очі побачити, як 10 мільйонів кубинців живуть в умовах блокади США.