Блокада Трампа: в Кремле говорят, что Россия готова спасать Кубу

После блэкаута на Кубе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь стране.

В Кремле отреагировали на масштабный блэкаут, произошедший 16 марта, впервые после нефтяной блокады Трампа. Песков заявил, что Москва готова оказать всю посильную помощь Гаване, эти вопросы прорабатываются с кубинскими визави. Об этом он заявил журналистам, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

Представитель Путина признал, что в стране начинаются серьезные проблемы из-за нефтяной блокады президента США Дональда Трампа.

"Большие гуманитарные проблемы складываются в этой стране. Мы, как Россия, готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва оказать помощь Гаване на фоне наложенных на Кубу ограничений",- заявил Песков.

Как пишет CNN, тотальный блэкаут на острове 16 марта стал уже третьим за последние четыре месяца. В материале говорится, что фактическая блокада поставок топлива ухудшила энергетический кризис в стране, вызвав периодические отключения электроэнергии, нормирование медикаментов и уменьшение туризма. В Кубе выросли цены на топливо, в частности, стоимость бензина на неофициальном рынке может достигать 9 долларов за литр. Заправка бака обойдется кубинцу в более 300 долларов, что превышает годовой заработок большинства граждан страны.

Дональд Трамп о захвате Кубы

16 марта Дональд Трамп снова заговорил, что "будет иметь честь" захватить Кубу. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в Белом доме, передает Clash Report.

"Я действительно верю, что буду иметь честь захватить Кубу... Это было бы хорошо. Это большая честь. Я могу освободить ее или захватить, думаю, я могу делать с ней все, что захочу", — заявил Трамп журналистам.

