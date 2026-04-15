США обвиняют Кубу в помощи России в войне с Украиной, — Axios

Администрация президента Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщила Конгрессу, что Куба может быть причастна к поддержке России в войне против Украины, в частности из-за участия своих граждан в боевых действиях. По оценкам Госдепартамента, на стороне Москвы могут воевать до 5 тысяч кубинцев.

Администрация Трампа сообщила Конгрессу, что Куба предоставила до 5000 бойцов для войны России в Украине, а также оказала "дипломатическую и политическую поддержку Москве", говорится в официальном сообщении Государственного департамента, сообщили Axios 15 апреля. США прямо намекают на то, что нынешний кубинский режим причастен к поставкам войск России.

"Публичные записи не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако, есть веские признаки того, что режим сознательно терпел или выборочно способствовал этому потоку", — говорится в пятистраничном несекретном отчете, направленном в ключевые комитеты Конгресса 8 апреля.

Отчет появился на фоне усиления Белого дома давления с целью смены руководства в Гаване и фактической блокады поставок нефти в страну, возглавляемую коммунистами.

"Кубинский режим не смог защитить своих граждан от использования их как пешек в российско-украинской войне", — заявил представитель Государственного департамента изданию Axios.

По оценкам украинских разведывательных источников, несколько тысяч человек непосредственно переброшены на украинский фронт.

"Граждане Кубы стали одной из крупнейших идентифицированных групп иностранных боевиков, которые поддерживают российские военные операции в Украине. Оценки различаются, но большинство информации из открытых источников свидетельствуют о том, что в Украине одновременно воюют от 1000 до 5000 граждан Кубы", — говорится в отчете.

"Кубинский режим подрывает американские интересы во всем мире. Если и когда президент Трамп решится его заменить, а я считаю, что это произойдет скорее раньше, чем позже — это будет очень хороший день для США и наших союзников", — заявил сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, в интервью Axios.

Напомним, что по данным украинской разведки, Россия привлекла к войне против Украины от 10 до 15 тысяч граждан Кубы. Часть из них вербовали через обман или финансовые обещания, заставляя подписывать контракты. При этом такое участие используется Кремлем преимущественно с пропагандистской целью, а не как решающий военный ресурс.

Ранее мы также информировали, что США позволили российскому танкеру с нефтью прибыть на Кубу, несмотря на санкционную политику в отношении Москвы. Речь шла о поставках энергоресурсов, которые должны поддержать экономику острова в условиях кризиса.