Пулемет на волах: как Куба готовится к войне с США и что с ПВО страны, — Defense Express (видео)

На фоне заявлений президента Соединенных Штатов Дональд Трамп о возможной военной операции на Кубе, в стране активизировали подготовку к обороне. Основу вооружения составляет устаревшая советская техника, а нехватка топлива и ресурсов затрудняет даже базовую подготовку войск.

На фоне обострения международной ситуации и заявлений Дональда Трампа о возможном проведении военной операции против Кубы, остров начал активную подготовку к потенциальному вторжению, сообщает Defense Express. После операции США "Абсолютная Решимость" в Венесуэле в начале года, кубинская сторона значительно усилила военные учения.

В течение последних месяцев в стране регулярно проводят тренировки, во время которых используют различные средства, включая довольно необычные. Так, недавно в сети распространилось видео, на котором военные отрабатывают ведение зенитного огня, используя пулемет, установленный на телеге, запряженной волами.

На первый взгляд такие кадры могут выглядеть как постановка или шутка, однако есть основания полагать, что видео было снято во время реальных учений. Это вызвало вопросы относительно реального состояния противовоздушной обороны и боевой авиации Кубы.

Кубинские средства ПВО

Фактически страна не имеет современных средств ПВО, а ее арсенал в значительной степени состоит из техники советского производства 60-80-х годов, причем в далеко не лучшем состоянии. Зенитно-ракетные войска Кубы включают четыре бригады, объединяющие 28 батальонов. На их вооружении находятся комплексы С-75 и С-125, в том числе в мобильных версиях на базе танков Т-55. Также используются системы "Куб", "Стрела-10", "Стрела-1" и "Оса", а основной радиолокационной станцией является советская П-18.

Лошади на службе в кубинской армии. Фото из соцсетей

Точные данные о количестве этих систем и их техническом состоянии отсутствуют. Учитывая возраст техники, дефицит запчастей и вероятные проблемы с обслуживанием, их реальная боеспособность может быть крайне низкой, а часть техники пригодна лишь для демонстраций.

Дополнительно встает вопрос боекомплекта. Известно, что некоторые комплексы "Стрела-10" на Кубе модифицировали, устанавливая блоки неуправляемых авиационных ракет, фактически превращая их в импровизированные реактивные системы залпового огня. Кроме ракетных систем, на вооружении находится большое количество зенитных пушек и переносных комплексов, в частности "Игла-1" и "Стрела-3", а также самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка".

Боевая авиация на Кубе

Ситуация с боевой авиацией выглядит еще сложнее. Основная часть самолетов является устаревшей и десятилетиями эксплуатировалась без надлежащего технического обслуживания. Многие планеры исчерпали свой ресурс, а запасных частей фактически нет. На вооружении Кубы осталось лишь несколько единиц более современных истребителей — примерно 3-5 МиГ-29. Также есть определенное количество МиГ-21 и МиГ-23, около 20 учебно-боевых самолетов L-39, четыре вертолета Ми-35 и семь Ми-17.

Кубинский МиГ-29УБ, иллюстративное фото из открытых источников

Дополнительным фактором является острый дефицит топлива на острове. Из-за этого даже тренировки с использованием авиации являются сложными, не говоря уже о ведении полноценных боевых действий с регулярными вылетами.

Вероятно, именно нехватка ресурсов заставляет использовать максимально доступные средства, включая животных. Использование телег с волами для перевозки вооружения может быть следствием критической ситуации с топливом и энергоснабжением.

В стране уже фиксировали случаи закрытия больниц из-за недостатка электроэнергии и топлива, что лишь подчеркивает общее состояние инфраструктуры.

В итоге ситуация с ПВО и авиацией Кубы выглядит значительно хуже, чем даже в Венесуэле, которая получала современные системы вооружения от России. В то же время даже эти поставки не помешали США провести молниеносную операцию на территории Венесуэлы. Учитывая это, Куба вряд ли сможет эффективно противостоять США в случае полномасштабного вторжения. Однако пока и сами США могут воздержаться от новой военной операции, учитывая истощение запасов боеприпасов после недавних боевых действий в Иране.

Напомним, что администрация США заявила о возможной причастности Кубы к поддержке России в войне против Украины. По оценкам американской стороны, на стороне РФ могут воевать от 1 000 до 5 000 граждан Кубы.

Ранее мы также информировали, что Россия активно вербует граждан Кубы для участия в войне против Украины. Она использует как финансовые стимулы, так и обман с трудоустройством. По разным оценкам, через такие схемы могли привлечь тысячи кубинцев.