Куба купила 300 дронів і готова застосувати їх проти кораблів США, — Axios

Американська влада оцінює потенційну загрозу з боку Куби після того, як острів отримав понад 300 військових дронів із Росії та Ірану. У Вашингтоні обговорюють ризики можливих ударів по військово-морській базі США та американських кораблях у регіоні.

Куба придбала понад 300 військових безпілотників і нещодавно почала обговорювати плани щодо їх використання для атаки на американську базу в затоці Гуантанамо, американські військові судна та, можливо, на район Кі-Вест, штат Флорида, за 145 км на північ від Гавани, повідомляє Axios згідно з наданими виданню секретними розвідувальними даними.

Розвідувальні дані, які можуть стати приводом для військових дій США, показують, що адміністрація Трампа розглядає Кубу як загрозу через розвиток війни з використанням безпілотників та присутність іранських військових радників у Гавані, заявив високопоставлений чиновник США.

"Коли ми думаємо про те, що ці типи технологій настільки близькі одна до одної, і про низку зловмисників, від терористичних груп до наркокартелів, від іранців до росіян , це викликає занепокоєння. Це зростаюча загроза", — сказав чиновник.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф у четвер відвідав Кубу та прямо застеріг тамтешніх чиновників від участі у військових діях. Він також закликав їх відмовитися від тоталітарного уряду, щоб покласти край руйнівним санкціям США, повідомив Axios представник ЦРУ.

"Директор Реткліфф чітко дав зрозуміти, що Куба більше не може служити платформою для супротивників, щоб просувати ворожі плани в нашій півкулі. Західна півкуля не може бути майданчиком для наших супротивників", — сказав цей чиновник.

У середу Міністерство юстиції планує розкрити обвинувальний акт проти фактичного лідера Куби Рауля Кастро за нібито наказ про збиття в 1996 році двох літаків, якими керувала гуманітарна група з Маямі під назвою "Брати на порятунок". Цього тижня можуть оголосити про додаткові санкції проти острівної держави.

Чому США занепокоїлися через кубинські дрони

Куба з 2023 року купує ударні безпілотники "різних можливостей" у Росії та Ірану та розміщує їх у стратегічних місцях по всьому острову, повідомляють офіційні особи США. За словами високопоставленого американського чиновника, протягом останнього місяця кубинські чиновники звернулися до Росії з проханням отримати більше безпілотників та військової техніки.

Чиновник послався на перехоплення розвідувальних даних, які також вказували на те, що кубинські розвідники "намагаються дізнатися, як Іран чинив нам опір". Росія та Китай мають високотехнологічні шпигунські центри для збору "радиорозвідувальних даних" (так званих SIGINT) на Кубі.

"Ми давно стурбовані тим, що використання іноземним супротивником такого місця розташування поблизу наших берегів є дуже проблематичним", – заявив міністр оборони Піт Хегсет конгресмену Маріо Діасу-Баларту, республіканцю з Маямі, під час слухань у Конгресі у вівторок. У відповідь Діасу-Баларту, Хегсет також підтвердив співучасть Кастро у відданні наказу про розстріл "Братів-рятувальників".

Посольство Куби опублікувало письмову заяву на X, в якій не заперечувало наявність у нього ударних безпілотників.

"Як і будь-яка країна, Куба має право захищати себе від зовнішньої агресії. Це називається самообороною, і вона захищена міжнародним правом та Статутом ООН. Ті з США, хто прагне підкорення і, по суті, знищення кубинської нації через військову агресію та війну, не гають жодного моменту на вигадування привідів, створення та поширення неправди, а також спотворення як надзвичайного логічної підготовки, необхідної для протистояння потенційній агресії", — йдеться у заяві.

Занепокоєння щодо атак дронів на американські війська посилилося через використання Іраном безпілотних літальних апаратів у відповідь на атаки США, що розпочалися 28 лютого. Іранські безпілотники пошкодили американські бази на Близькому Сході, допомогли закрити Ормузьку протоку та загрожували сусіднім державам Перської затоки. Також Іранські війська завдали ракетних атак.

Росія та військові плани Куби щодо безпілотників

За оцінками американських чиновників, на боці Росії під час її вторгнення в Україну воювало до 5000 кубинських солдатів, і деякі з них повідомили військове керівництво острова про ефективність застосування безпілотників. За оцінками американських чиновників, Росія заплатила уряду Куби близько 25 000 доларів за кожного солдата, розгорнутого в Україні.

"Вони є частиною путінської м’ясорубки. Вони вивчають іранську тактику. Це те, до чого ми повинні готуватися", — сказав високопосадовець.

Режим Кастро найближчий до падіння, ніж будь-коли, з моменту захоплення влади під час революції 1959 року, яка призвела до конфлікту зі США, значною мірою завдяки санкціям США та фінансовим зловживанням "марксистського" режиму. Куба класифікується США як держава-спонсор тероризму та вважається "головою змії", яка експортує революційний марксизм по всій Латинській Америці.

Один з колишніх союзників Куби, Ніколас Мадуро, був усунений від влади під час рейду США 3 січня. Після усунення Мадуро США почали нормалізувати відносини з Венесуелою та дізналися більше про програму кубинських безпілотників.

Американські чиновники не вважають Кубу безпосередньою загрозою. Але розвідка США вказує на те, що військові чиновники острова обговорювали плани застосування безпілотників на випадок спалаху бойових дій, оскільки відносини зі США продовжують погіршуватися.

Куба не має можливості закрити Флоридську протоку так само, як Іран зупинив судноплавство в Ормузькій протоці. Американські чиновники також не вважають Кубу такою ж військовою загрозою, як це було під час Карибської ракетної кризи 1962 року.

"Ніхто не хвилюється щодо винищувачів з Куби. Навіть незрозуміло, чи є у них такий, який може літати. Але варто зазначити, наскільки близько вони знаходяться. Це не та реальність, з якою нам комфортно", – сказав високопоставлений чиновник США.

