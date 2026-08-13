"За мить до злочину": у Польщі РФ хотіла убити чоловіка, який загрожував режиму Путіну (відео)

У Польщі спецслужби Російської Федерації планували убивство громадянина США українського походження, розповіли медіа. Причина убивства — загроза для режиму диктатора Путіна. Виконавця затримали за мить до здійснення злочину. Що відомо про замах у Польщі, який в останню мить спинили бійці Агентства внутрішньої безпеки (ABW)?

Затримання злочинця відбулось ще 7 серпня, ідеться у матеріалі медіа RMF24. При цьому медіа посилається на пресконференцію прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, яка відбулась вдень 13 серпня. Росіяни намагались убити постачальника зброї в Україну і для цього завербували громадянина РФ, сказав посадовець. При цьому медіа написало, що це "29-річний мешканець Донбасу". Злочин мав відбутись у Варшаві, але Агентства внутрішньої безпеки Польщі вчасно виявило зловмисника.

Замах у Польщі — Туск про інцидент див. 6:05

"Завдання [завербованого чоловіка] — стратити громадянина США та України тут, у Варшаві. Це громадянин, який має два паспорти. Він був незручним для режиму Путіна, і в останню хвилину, завдяки діям Агентства внутрішньої безпеки та поліції, цій страті та нападу запобігли", — сказав Туск.

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Польський прем'єр подякував американським спецслужбам за допомогу. При цьому він відмовився називати імена людей, які фігурують у справі про замах. Туск наголосив, що це вперше РФ спробувала напасти на громадянина США у країні-члені НАТО.

"Нам доводиться прийняти припущення, що режим Путіна намагатиметься усунути людей, які є незручними з різних причин у різних місцях світу", — пролунало під час зустрічі з журналістами.

Замах у Польщі — деталі

Тим часом медіа RMF24 опублікувало додаткову інформацію про замах у Польщі, отриману від представників спецслужб та силовиків. Журналісти розповіли, що затримання відбулось у районі Мокотув на вулиці Волоській та зауважили, що це мешканець Донбасу. У операції брали участь кілька спецпідрозділів, серед них — Департамент кримінального тероризму, Головне управління поліції Варшави та управління контртероризму.

"Слідчі кажуть, що, найімовірніше, це був політично мотивований наказ", — ідеться у матеріалі.

Джерела медіа розповіли, що спершу затримання планували провести у квартирі, але коли спецпризначенці увірвались, фігурант утік. Втім, його все ж затримали згодом на вулиці. Чоловіка арештували й він перебуватиме під вартою три місяці.

Фото та відео по справі замаху у Польщі медіа та силовики поки не публікували. Відповідної інформації немає на ресурсах Агентства внутрішньої безпеки, хоча днями ABW надавало інформацію про білоруса, який намагався вчинити теракт під Любліном. Тим часом кілька слів про інцидент озвучив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сімоняк: підтвердив спробу росіян убити американця українського походження.

Замах у Польщі — Сімоняк про інцидент Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про іншу спробу замаху на виробника зброї для України. Про підготовку до замаху розповіло німецьке медіа. З'ясувалось, що викрили чоловіка, який стежив за помешканням підприємця-виробника дронів для ЗСУ.

Нагадуємо, у серпні у Лейпцігу російський дрон день не підірвав літак, наповнений боєприпасами для України.