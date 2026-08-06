Везли вибухівку: у Німеччині зупинил замах на СЕО компанії, яка постачає дрони в Україну, — ЗМІ

У Німеччині виявили підозрілого чоловіка, який фотографував помешкання генерального директора компанії Donaustahl Стефана Туманна, розповіли медіа. Компанія з Баварії займається виготовленням дронів для Збройних сил України. При уважному вивченні вмісту телефона з'ясувалось, що "фотограф" був не туристом, а міг готувати убивство чи диверсію. Як викрили російського агента?

Російським агентом, якому наказали шпигувати за Туманном, виявився 33-річний українець, ідеться у матеріалі Die Zeit. Шпигуна затримали, а слідство продовжує збирати докази планів російських спецслужб. Тим часом медіа звернуло увагу на принципову позицію потенційну жертву замаху: Стефан Туманн, який заснував компанію у 2020 році, регулярно робить заяви проти РФ та вторгнення росіян в Україну.

У матеріалі розповіли, як невідомий робив фото будинку Туманна та видавав себе за туриста, який прогулювався містечком Штраскірхен у Нижній Баварії. Наголошується, що "фотограф" не цікавився дронами чи офісними приміщеннями компанії Donaustahl. Німецькі правоохоронці підозрюють, що це шпигун РФ, який готував замах на життя генерального директора збройної компанії, яка виготовляє розвідувальні квадрокоптери для ЗСУ.

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Замахи РФ — Стефан Туман з Donaustahl та солдати Бундесвер Фото: З відкритих джерел

Підозрюваний, якого називаються Сергій Н., потрапив у поле зору німецьких спецслужб у грудні 2025 року. Інформація надійшла від служби зовнішньої розвідки. Сергій Н. — 33-річний українець з Харкова, муляр, який приїхав до родини у Німеччину. Після затримання його телефон конфіскували та скачали усі дані. Вивчення цих даних зайняло певний час, але згодом помітили його зв'язок зі спецслужбами РФ, написало медіа.

"Слідчі дізнаються про можливі спроби шпигувати за батьком Туманна з метою з'ясувати інформацію про місцеперебування сина. Але потім Сергій разом із родиною втік до Іспанії", — ідеться у статті.

Також зауважується, що РФ навмисно шукає за кордоном людей у вразливому становищі та примушує виконувати легкі непідозрілі завдання. Після втечі Сергія Н. завдання почала виконувати румунка Алла: обоє діяли незграбно, зауважили правоохоронці. Врешті агентів Кремля затримали у березні 2026 року. Втім, суд вирішив їх не арештовувати, але вони перебувають під посиленим наглядом. У матеріалі немає фото підозрюваних чи інших деталей про російських кураторів.

Замахи РФ — деталі нападу на виробника зброї

Тим часом поліція звернула увагу на інший інцидент у Європі. Ішлося про вантажівку з вибухівкою, яку 11 червня затримали на кордоні Угорщини та Сербії. Двох водіїв арештували: один з них, Данило, дотичний до східноєвропейських злочинних угрупувань. Німеччина пов'язала інцидент з Donaustahl: вантажівка їхала у Баварію, де розташований цехи цієї компанії. Крім того, у цьому ж регіоні — інші виробництва, які виготовляють дрони для України, наприклад, Quantum Systems і Helsing.

"Процес вимагає болісного усвідомлення того, що Німеччина піддається абсолютно новій загрозі: як би відреагував федеральний уряд, якби Москві дійсно вдалося вбити громадянина Німеччини", — підсумувало медіа.

Donaustahl — німецька компанія, заснована у 2020 році, яка з 2023 року перепрофілювалась на виробництво дронів. Стефан Туманн — генеральний директор та головний інженер, якого назвали "бульдозером європейських оборонних технологій". На сторінках соцмереж Стефана Туманна не видно коментарів щодо можливого замаху: сторінка X має приватний статус.

Замахи РФ — чим займається Donaustahl Стефана Туманна Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про інші замахи РФ, спрямовані на виробників зброї для України. Серед них викриття замаху на CEO Rheinmetall Арміна Паппергера, яке відбулось у 2024 році. Розвідка США попередила про загрозу і Паппегеру посилили охорону.

Нагадуємо, медіа NYT розповіло, які спецоперації та замахи готувала РФ, бачачи зростання виробництва зброї у Європі.