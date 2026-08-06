Везли взрывчатку: в Германии остановили покушение на СЕО компании, выпускающей дроны для ВСУ, — СМИ

В Германии обнаружили подозрительного мужчину, который фотографировал дом генерального директора компании Donaustahl Стефана Туманна, сообщили СМИ. Компания из Баварии занимается производством дронов для Вооруженных сил Украины. При тщательном изучении содержимого телефона выяснилось, что "фотограф" был не туристом, а, возможно, готовил убийство или диверсию. Как разоблачили российского агента?

Российским агентом, которому приказали шпионить за Туманном, оказался 33-летний украинец, говорится в материале Die Zeit. Шпиона задержали, а следствие продолжает собирать доказательства планов российских спецслужб. Между тем СМИ обратили внимание на принципиальную позицию потенциальной жертвы покушения: Стефан Туманн, основавший компанию в 2020 году, регулярно выступает с заявлениями против РФ и вторжения россиян в Украину.

В материале рассказали, как неизвестный фотографировал дом Туманной и выдавал себя за туриста, прогуливающегося по городку Штраскирхен в Нижней Баварии. Отмечается, что "фотограф" не интересовался дронами или офисными помещениями компании Donaustahl. Немецкие правоохранители подозревают, что это шпион РФ, который готовил покушение на жизнь генерального директора оборонной компании, производящей разведывательные квадрокоптеры для ВСУ.

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Покушения со стороны РФ — Стефан Туман из "Донаушталь" и солдаты Бундесвера Фото: Из открытых источников

Подозреваемый, которого называют Сергей Н., попал в поле зрения немецких спецслужб в декабре 2025 года. Информация поступила от службы внешней разведки. Сергей Н. — 33-летний украинец из Харькова, каменщик, который приехал к семье в Германию. После задержания его телефон конфисковали и скачали все данные. Изучение этих данных заняло некоторое время, но позже обнаружили его связь со спецслужбами РФ, сообщили СМИ.

"Следователи знают о возможных попытках следить за отцом Туманного с целью выяснить информацию о местонахождении сына. Но затем Сергей вместе с семьёй сбежал в Испанию", — говорится в статье.

Также отмечается, что РФ целенаправленно ищет за рубежом людей, находящихся в уязвимом положении, и заставляет их выполнять простые, не вызывающие подозрений задания. После побега Сергея Н. задания начала выполнять румынка Алла: оба действовали неуклюже, отметили правоохранители. В итоге агентов Кремля задержали в марте 2026 года. Впрочем, суд решил их не арестовывать, но они находятся под усиленным надзором. В материале нет фотографий подозреваемых или других подробностей о российских кураторах.

Покушения со стороны РФ — подробности нападения на производителя оружия

Тем временем полиция обратила внимание на другой инцидент в Европе. Речь шла о грузовике со взрывчаткой, который 11 июня был задержан на границе Венгрии и Сербии. Двух водителей арестовали: один из них, Даниил, связан с восточноевропейскими преступными группировками. Германия связала инцидент с компанией Donaustahl: грузовик направлялся в Баварию, где расположены цеха этой компании. Кроме того, в этом же регионе находятся другие предприятия, производящие дроны для Украины, например, Quantum Systems и Helsing.

"Этот процесс требует болезненного осознания того, что Германия подвергается совершенно новой угрозе: как бы отреагировало федеральное правительство, если бы Москве действительно удалось убить гражданина Германии", — подытожило издание.

Donaustahl — немецкая компания, основанная в 2020 году, которая с 2023 года перепрофилировалась на производство дронов. Стефан Туманн — генеральный директор и главный инженер, которого назвали "бульдозером европейских оборонных технологий". На страницах Стефана Туманна в социальных сетях не видно комментариев о возможном покушении: страница в X имеет закрытый статус.

Покушения со стороны РФ — чем занимается компания "Donaustahl" Стефана Туманна Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о других покушениях РФ против производителей оружия для Украины. Среди них — покушение на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, которое произошло в 2024 году. Разведка США предупредила об угрозе, и охрану Паппергера усилили.

Напоминаем, что издание NYT сообщило, какие спецоперации и покушения готовила Россия, наблюдая за ростом производства оружия в Европе.