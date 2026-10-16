Трампа призывают ввести военное положение, если результаты выборов "сфальсифицируют", — Axios
Влиятельные сторонники движения MAGA призывают президента США Дональда Трампа рассмотреть возможность принятия чрезвычайных мер, в частности введения военного положения в стране. Такие меры необходимо принять, если их не устроит результат промежуточных выборов в США в ноябре.
В материале Axios говорится, что военное положение предлагается ввести, если выборы, по мнению MAGA-сообщества, "сфальсифицируют", то есть Трамп и его партия не победят. Некоторые активисты также предлагают конфисковать бюллетени и избирательное оборудование или приостановить голосование, хотя доказательств предстоящих масштабных фальсификаций нет.
Как отмечает Axios, некоторые из этих инициатив выходят далеко за рамки полномочий президента США. В то же время активисты, продвигающие их, имеют доступ к Трампу, что делает их заявления важными для понимания настроений в его политическом окружении.
Друг Трампа заговорил о военном положении
Издание сообщает, что во время видеоконференции для активистов MAGA, транслировавшейся на платформе Rumble, участники обсуждали возможные нарушения на ноябрьских выборах и призывали заранее подготовить меры реагирования. Питер Тиктин, адвокат и друг детства Трампа, заявил, что в случае очередных, по его словам, сфальсифицированных выборов может потребоваться введение военного положения.
"Им, вероятно, придется конфисковать бюллетени и избирательное оборудование, чтобы убедиться, что мы сможем разобраться в этом, прежде чем что-то произойдет дальше", — сказал Тиктин.
Другой участник дискуссии, Грегори Стенстром, который давал показания о возможных нарушениях во время выборов в Пенсильвании в 2020 году, выступил за возможную приостановку голосования из-за проблем с безопасностью.
В качестве альтернативы он предложил применить Закон о чрезвычайных ситуациях в стране, чтобы заставить штаты изменить порядок проведения выборов.
Может ли Трамп ввести военное положение и отменить выборы
Юридические возможности президента США по вмешательству в избирательный процесс ограничены Конституцией и федеральными законами. Дерек Тислер, советник по вопросам выборов и правительственной программы Центра Бреннана, подчеркнул, что чрезвычайные полномочия не дают президенту неограниченной свободы действий.
"Чрезвычайные полномочия — это не просто карт-бланш для президента, позволяющий ему делать всё, что ему заблагорассудится. Президент по-прежнему должен действовать в рамках Конституции и законов, принятых Конгрессом", — пояснил он.
По его словам, существует несколько ключевых ограничений.
- Дата выборов. Время проведения федеральных выборов определяет Конгресс. Президент не может в одиночку перенести промежуточные выборы.
- Порядок голосования и подсчёта голосов. Штаты организуют избирательные процессы в соответствии с федеральным законодательством. Трамп не может просто приказать провести общенациональный ручной пересчёт голосов или заменить избирательное оборудование.
- Чрезвычайные полномочия. Объявление чрезвычайного положения не позволяет президенту отменить избирательные законы штатов или обойти конституционные ограничения.
- Военное положение. Само по себе оно не наделяет президента полномочиями захватывать контроль над избирательными материалами или отменять федеральные и местные законы о выборах.
Таким образом, даже если Трамп объявит о чрезвычайной угрозе избирательному процессу, это не будет означать, что он автоматически получит право приостановить голосование или изменить правила подсчета голосов во всех штатах, отмечают в Axios.
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