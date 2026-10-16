Трампа призывают ввести военное положение, если результаты выборов "сфальсифицируют", — Axios

Влиятельные сторонники движения MAGA призывают президента США Дональда Трампа рассмотреть возможность принятия чрезвычайных мер, в частности введения военного положения в стране. Такие меры необходимо принять, если их не устроит результат промежуточных выборов в США в ноябре.

В материале Axios говорится, что военное положение предлагается ввести, если выборы, по мнению MAGA-сообщества, "сфальсифицируют", то есть Трамп и его партия не победят. Некоторые активисты также предлагают конфисковать бюллетени и избирательное оборудование или приостановить голосование, хотя доказательств предстоящих масштабных фальсификаций нет.

Как отмечает Axios, некоторые из этих инициатив выходят далеко за рамки полномочий президента США. В то же время активисты, продвигающие их, имеют доступ к Трампу, что делает их заявления важными для понимания настроений в его политическом окружении.

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Друг Трампа заговорил о военном положении

Издание сообщает, что во время видеоконференции для активистов MAGA, транслировавшейся на платформе Rumble, участники обсуждали возможные нарушения на ноябрьских выборах и призывали заранее подготовить меры реагирования. Питер Тиктин, адвокат и друг детства Трампа, заявил, что в случае очередных, по его словам, сфальсифицированных выборов может потребоваться введение военного положения.

"Им, вероятно, придется конфисковать бюллетени и избирательное оборудование, чтобы убедиться, что мы сможем разобраться в этом, прежде чем что-то произойдет дальше", — сказал Тиктин.

Другой участник дискуссии, Грегори Стенстром, который давал показания о возможных нарушениях во время выборов в Пенсильвании в 2020 году, выступил за возможную приостановку голосования из-за проблем с безопасностью.

В качестве альтернативы он предложил применить Закон о чрезвычайных ситуациях в стране, чтобы заставить штаты изменить порядок проведения выборов.

Может ли Трамп ввести военное положение и отменить выборы

Юридические возможности президента США по вмешательству в избирательный процесс ограничены Конституцией и федеральными законами. Дерек Тислер, советник по вопросам выборов и правительственной программы Центра Бреннана, подчеркнул, что чрезвычайные полномочия не дают президенту неограниченной свободы действий.

"Чрезвычайные полномочия — это не просто карт-бланш для президента, позволяющий ему делать всё, что ему заблагорассудится. Президент по-прежнему должен действовать в рамках Конституции и законов, принятых Конгрессом", — пояснил он.

По его словам, существует несколько ключевых ограничений.

Дата выборов. Время проведения федеральных выборов определяет Конгресс. Президент не может в одиночку перенести промежуточные выборы.

Порядок голосования и подсчёта голосов. Штаты организуют избирательные процессы в соответствии с федеральным законодательством. Трамп не может просто приказать провести общенациональный ручной пересчёт голосов или заменить избирательное оборудование.

Чрезвычайные полномочия. Объявление чрезвычайного положения не позволяет президенту отменить избирательные законы штатов или обойти конституционные ограничения.

Военное положение. Само по себе оно не наделяет президента полномочиями захватывать контроль над избирательными материалами или отменять федеральные и местные законы о выборах.

Таким образом, даже если Трамп объявит о чрезвычайной угрозе избирательному процессу, это не будет означать, что он автоматически получит право приостановить голосование или изменить правила подсчета голосов во всех штатах, отмечают в Axios.

Ранее Фокус сообщал о том, как Россия начала новую кампанию против США в преддверии выборов. По оценкам американских чиновников, Москва использует социальные сети и ИИ для обострения конфликтов и распространения дезинформации.

Впоследствии стало известно, чего следует ожидать после победы демократов на выборах в США. Блогер Роман Шрайк считает, что с получением демократами большинства в Палате представителей Трампу, очевидно, грозит третий импичмент.