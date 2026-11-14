Трамп не буде говорити про Україну з Путіним і Сі: які теми виявилися важливішими

Трамп готується сісти за один стіл із Путіним і Сі Цзіньпіном, але вже заявив, що Україну вони обговорювати не будуть. У Вашингтоні пояснили, що переговори щодо України відбуваються в окремому форматі, до якого Китай фактично не залучений.

Президент США Дональд Трамп не має наміру порушувати питання війни в Україні під час запланованої тристоронньої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном і російським диктатором Володимиром Путіним. Натомість лідери зосередяться на питанні війни в Ірані, а також приділять увагу скороченню ядерних арсеналів. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на високопосадовця адміністрації США, який на умовах анонімності розповів журналістам про порядок денний майбутніх переговорів.

"Президент навіть зазначав, що не має наміру обговорювати Україну під час цієї зустрічі. У нас є окремий формат — ви про нього знаєте, — у межах якого ми останнім часом провели чимало зустрічей із росіянами; однак Китай до цього формату, по суті, не залучений, тому обговорювати там питання України, ймовірно, було б недоречно", — заявив представник адміністрації США.

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Таким чином, у Вашингтоні розділили переговори щодо завершення війни в Україні та інші міжнародні питання. Дональд Трамп дав чітко зрозуміти, що не планує обговорювати війну Росії проти України в присутності Путіна та Сі Цзіньпіна.

Зазначимо, що тристороння зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна запланована на четвер, 19 листопада, на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському місті Шеньчжень. Білий дім підтвердив підготовку переговорів 13 листопада. Це буде перша офіційна тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю.

Про що Трамп, Путін і Сі Цзіньпін говоритимуть замість України

За інформацією американської сторони, головною темою переговорів має стати можливість укладення нової угоди про контроль над ядерними арсеналами трьох держав. Дональд Трамп раніше заявляв, що хотів би домовитися з Москвою та Пекіном про скорочення ядерних озброєнь і недопущення їх подальшого поширення.

Питання ядерної безпеки набуло особливої актуальності після завершення в лютому 2026 року дії договору СНО-III (New START) між США та Росією. Ця угода обмежувала кількість розгорнутих стратегічних ядерних боєзарядів і засобів їх доставки. Після її завершення вперше за понад пів століття між США та Росією більше не діють відповідні договірні обмеження на такі озброєння. Тепер Трамп виступає за нову, модернізовану домовленість, до якої має долучитися і Китай.

Втім, Сі Цзіньпін наразі не зацікавлений в такій угоді. Справа в тому, що Китай має приблизно 600 ядерних боєзарядів, тоді як арсенали США та Росії налічують понад 5 тисяч кожен. Через значну різницю в масштабах ядерних запасів китайська сторона неодноразово демонструвала небажання долучатися до переговорів на рівних умовах із Вашингтоном і Москвою.

При цьому американський посадовець наголосив, що під час майбутньої зустрічі сторони не очікують підписання конкретних домовленостей.

"Це початок, сподіваємося, розмови про ядерне роззброєння, яка в майбутньому може стати продуктивною", — заявив представник адміністрації США.

Ще однією темою стане війна в Ірані. Трамп планує обговорити її з Путіним і Сі Цзіньпіном. За даними AP, Москва поглибила військову, розвідувальну та дипломатичну співпрацю з Тегераном, тому позиція Росії також важлива для цих переговорів.

Також серед питань, які можуть порушити лідери, американські джерела називали ситуацію навколо Північної Кореї.

Чому зустріч трьох лідерів викликає занепокоєння в Україні

Хоча американська сторона заявляє, що українського питання на переговорах не буде, сама зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна відбувається на тлі повномасштабної російської війни проти України. Крім того, останнім часом відбуваються активні контакти американських представників із Москвою та Києвом щодо завершення війни.

Володимир Зеленський висловлював занепокоєння, що тристоронні переговори можуть стати майданчиком для обговорення можливих домовленостей щодо України без участі Києва.

До речі, для Кремля така зустріч також має символічне значення. Вона дає Путіну можливість опинитися за одним переговорним столом із президентами двох найбільших світових економічних і ядерних держав.

Таким чином, майбутня зустріч у Шеньчжені стане першим спільним переговорним майданчиком Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Проте, за заявленим порядком денним Вашингтона, питання завершення російської війни проти України цього разу залишиться поза межами тристоронніх переговорів. Водночас це позиція Вашингтона щодо порядку денного переговорів, а не гарантія того, що тема України взагалі не виникне під час контактів трьох лідерів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, за оцінкою The Wall Street Journal, розраховує примусити Україну до капітуляції до весни 2027 року, зробивши ставку на дві стратегії, які ще можуть спрацювати. Йдеться про масштабні удари по українській інфраструктурі, щоб паралізувати економіку, та прихід до влади в Європі політичних сил, які можуть згорнути підтримку Києва.

Також Фокус писав про перебіг та результати переговорів щодо України 10-11 листопада в Абу-Дабі.