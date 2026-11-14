Трамп не будет обсуждать Украину с Путиным и Си: какие темы оказались важнее

Трамп готовится сесть за один стол с Путиным и Си Цзиньпином, но уже заявил, что вопрос об Украине они обсуждать не будут. В Вашингтоне пояснили, что переговоры по Украине проходят в отдельном формате, к которому Китай фактически не причастен.

Президент США Дональд Трамп не намерен поднимать вопрос о войне в Украине во время запланированной трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. Вместо этого лидеры сосредоточатся на вопросе войны в Иране, а также уделят внимание сокращению ядерных арсеналов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, который на условиях анонимности рассказал журналистам о повестке дня предстоящих переговоров.

"Президент даже отметил, что не намерен обсуждать Украину в ходе этой встречи. У нас есть отдельный формат — вы о нём знаете, — в рамках которого мы в последнее время провели немало встреч с россиянами; однако Китай к этому формату, по сути, не привлечен, поэтому обсуждать там вопросы Украины, вероятно, было бы неуместно", — заявил представитель администрации США.

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Таким образом, в Вашингтоне разделили переговоры по вопросу о прекращении войны в Украине и другие международные вопросы. Дональд Трамп дал понять, что не планирует обсуждать войну России против Украины в присутствии Путина и Си Цзиньпина.

Отметим, что трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина запланирована на четверг, 19 ноября, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь. Белый дом подтвердил подготовку переговоров 13 ноября. Это будет первая официальная трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая.

О чём Трамп, Путин и Си Цзиньпин будут говорить вместо Украины

По информации американской стороны, главной темой переговоров должна стать возможность заключения нового соглашения о контроле над ядерными арсеналами трёх государств. Дональд Трамп ранее заявлял, что хотел бы договориться с Москвой и Пекином о сокращении ядерных вооружений и недопущении их дальнейшего распространения.

Вопрос ядерной безопасности приобрел особую актуальность после истечения в феврале 2026 года срока действия договора СНВ-III (New START) между США и Россией. Это соглашение ограничивало количество развернутых стратегических ядерных боезарядов и средств их доставки. После его истечения впервые за более чем полвека между США и Россией больше не действуют соответствующие договорные ограничения на такие вооружения. Теперь Трамп выступает за новую, модернизированную договоренность, к которой должен присоединиться и Китай.

Впрочем, Си Цзиньпин пока не заинтересован в таком соглашении. Дело в том, что Китай располагает примерно 600 ядерными боезарядами, тогда как арсеналы США и России насчитывают более 5 тысяч каждый. Из-за значительной разницы в масштабах ядерных запасов китайская сторона неоднократно демонстрировала нежелание участвовать в переговорах на равных условиях с Вашингтоном и Москвой.

При этом американский чиновник подчеркнул, что в ходе предстоящей встречи стороны не ожидают подписания конкретных соглашений.

"Это, надеемся, начало обсуждения вопроса о ядерном разоружении, которое в будущем может стать конструктивным", — заявил представитель администрации США.

Еще одной темой станет война в Иране. Трамп планирует обсудить её с Путиным и Си Цзиньпином. По данным AP, Москва углубила военное, разведывательное и дипломатическое сотрудничество с Тегераном, поэтому позиция России также важна для этих переговоров.

Кроме того, среди вопросов, которые могут поднять лидеры, американские источники называли ситуацию вокруг Северной Кореи.

Почему встреча трёх лидеров вызывает беспокойство в Украине

Хотя американская сторона заявляет, что украинский вопрос на переговорах не будет обсуждаться, сама встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина проходит на фоне полномасштабной российской войны против Украины. Кроме того, в последнее время происходят активные контакты американских представителей с Москвой и Киевом по вопросу прекращения войны.

Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что трехсторонние переговоры могут стать площадкой для обсуждения возможных договоренностей по Украине без участия Киева.

Кстати, для Кремля такая встреча также имеет символическое значение. Она дает Путину возможность оказаться за одним переговорным столом с президентами двух крупнейших мировых экономических и ядерных держав.

Таким образом, предстоящая встреча в Шэньчжэне станет первой совместной переговорной площадкой для Трампа, Путина и Си Цзиньпина. Однако, согласно заявленной повестке дня Вашингтона, вопрос о прекращении российской войны против Украины на этот раз останется за пределами трехсторонних переговоров. В то же время это позиция Вашингтона относительно повестки дня переговоров, а не гарантия того, что тема Украины вообще не будет затронута в ходе контактов трех лидеров.

Напомним, что, по оценке The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает заставить Украину капитулировать к весне 2027 года, сделав ставку на две стратегии, которые ещё могут сработать. Речь идет о масштабных ударах по украинской инфраструктуре с целью парализовать экономику, а также о приходе к власти в Европе политических сил, которые могут свернуть поддержку Киева.

Кроме того, "Фокус" писал о ходе и итогах переговоров по Украине, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби.