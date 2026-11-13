У Путина было четыре плана по принуждению Украины к капитуляции: реализуют к весне 2027 года, — WSJ

Россия, продолжая войну в Украине, делала четыре "ставки", две из которых уже не "сработали", но могут сработать ещё две. Эти ставки связаны с ситуацией в Европе и масштабным уничтожением инфраструктуры предстоящей зимой.

Российский диктатор Путин не заканчивает войну, поскольку рассчитывает на победу к весне 2027 года, говорится в материале издания The Wall Street Journal. Отмечается, что у Путина было четыре плана по Украине, и два из них, вероятно, "имеют больше шансов на успех до следующего года". Один из планов, который может привести к победе России, — это парализация украинской экономики путем ударов по инфраструктуре. Второй — поддержка политиков в Европе (преимущественно правых), которые, придя к власти, отменят помощь Украине, и та будет вынуждена капитулировать.

СМИ напомнило о переговорах в Абу-Даби, после которых глава делегации РФ Владимир Мединский еще раз повторил, что Кремль не отказался от первоначального плана "расчленения и подчинения Украины, а также перекройки порядка в Европе после холодной войны". В материале WSJ указано, что Путин ждет весны 2027 года, чтобы увидеть, сработают ли его последние две ставки, и тогда будет решать, что делать дальше.

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"Весна — это то, чего будут ждать россияне. Они хотят увидеть, к чему приведет эта ракетная кампания, а также кто победит на предстоящих президентских выборах во Франции. А потом они подведут итоги", — привело СМИ оценку американской аналитика Ханны Нотт.

Впрочем, по словам аналитика, даже если весной 2027 года российские планы провалятся, это станет поводом не для завершения войны РФ против Украины, а для пересмотра стратегии.

После прихода Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году Украина подвергалась давлению со стороны президента США, который требовал капитуляции украинцев на условиях Путина. Украина отказалась от территориальных уступок, удержала фронт, но Вашингтон по-прежнему располагает рычагами давления: например, ограничивая доступ к Starlink и оружию. Параллельно Трамп ведет экономические сделки с Путиным и начал отменять часть санкций против РФ. При этом многолетняя борьба россиян с украинской армией принесла незначительные успехи на фронте и незначительные территориальные завоевания.

Между тем Кремль заметил, что после ухода США Украина держится благодаря поддержке Европы. Именно поэтому начали оказывать усиленное влияние на политическую ситуацию, чтобы привести к власти прокремлевских политиков. Среди наиболее важных — выборы во Франции в апреле 2027 года, когда может победить правая политик Марин Ле Пен, критически высказывающаяся по поводу помощи Украине. Аналогичная ситуация наблюдается в Германии, где растет поддержка правой партии "Альтернатива для Германии", а также в Италии.

СМИ описали политическую ситуацию в Европе и планы Путина, а также отметили, что в РФ тоже не всё гладко. В частности, начинают возникать экономические проблемы и наблюдается значительный финансовый дефицит из-за того, что треть государственных расходов уходит на войну против Украины.

Отметим, что в августе 2026 года в издании The New York Times появилась статья, в которой рассказывалось о планах Путина развалить ЕС и подорвать помощь Украине путем влияния на выборы. В качестве примера приводятся выборы в Молдове, над которыми работали специальные "политтехнологи" ГРУ РФ, а также "учебные лагеря", в которых готовили молодых людей к силовым акциям и т. п.

Переговоры по Украине — что известно о встречах 10–12 ноября

Отметим, что на сегодняшний день Франция начала участвовать в переговорах по Украине, поскольку на трехсторонней встрече делегаций в Абу-Даби 10–11 ноября присутствовал представитель этой страны. Кроме того, нынешний президент Эммануэль Макрон в 2024 году выступил с инициативой "коалиции желающих" — о создании европейского военного контингента, который может быть направлен в Украину после завершения войны. Вопрос об участии Европы в мирном урегулировании и предоставлении гарантий безопасности Украине обострился с октября 2026 года, когда Путин заявил о перестройке системы европейской безопасности и напомнил о своем предыдущем требовании отвести НАТО к границам 1997 года.

Между тем, после переговоров по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября специальный представитель США Джаред Кушнер заявил, что Европе действительно стоит участвовать в урегулировании. Для того чтобы получить "благословение" Путина по этому вопросу, состоялся визит Кушнера в Москву. После встречи с российским диктатором представитель Белого дома заявил, что Путин не против.

Напоминаем, что Фокус писал о ходе и результатах переговоров по Украине, состоявшихся 10–11 ноября в Абу-Даби. Кроме того, 12 ноября состоялась встреча Кушнера и Стива Виткоффа с президентом Зеленским: какие договоренности были достигнуты.