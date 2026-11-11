Что ответили россияне об энергетическом перемирии: Зеленский раскрыл детали встреч в ОАЭ (видео)

Российская делегация на переговорах уклонилась от ответа по поводу энергетического перемирия, поэтому Киев ожидает итогов беседы представителей Трампа с Путиным. Зеленский также рассказал о предложении обмена "всех на всех" и гарантиях безопасности со стороны США.

Энергетическое перемирие и прекращение ударов по морской инфраструктуре обсуждались на переговорах, однако российская делегация сослалась на то, что у нее "нет мандата" давать ответы, рассказал Владимир Зеленский во время общения с ирландскими СМИ. Он ожидает, что эти вопросы поднимут представители Дональда Трампа на встрече с Путиным.

Энергетическое перемирие и прекращение ударов по морской инфраструктуре обсуждались на переговорах, однако российская делегация сослалась на то, что у нее "нет мандата" давать ответы, рассказал Владимир Зеленский. Он ожидает, что эти вопросы поднимут представители Дональда Трампа на встрече с Путиным.

Видео дня

"Американцы отправились к Путину с конкретными предложениями. Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись с конкретными предложениями в Дублин. Я не очень в это верю, но надежда всё же есть", — сказал президент.

По его мнению, до конца 2026 года сохраняется "окно возможностей", когда все участники переговоров стремятся к достижению результата. Впоследствии ситуация в Европе может измениться, а в США изменения уже происходят.

Кроме того, Зеленский отметил, что в Вашингтоне считают, будто для завершения войны Украина должна покинуть Донбасс. Однако такой подход, по его словам, невозможен, ведь с Киевом нельзя вести переговоры в таком ключе, когда на кону стоит независимость государства.

Зеленский о пленных, гарантиях и возвращении мужчин

В Абу-Даби Украина предложила обмен пленными по формуле "всех на всех". По словам президента, делегации обсуждали обмен в формате "1000 на 1000", однако количество может увеличиться до 1200. Киев ждет ответа от Кремля.

Что касается гарантий безопасности для возможного заключения мирного соглашения, Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в них прежде всего со стороны США, а не со стороны России.

Кроме того, Зеленский отметил, что мужчины мобилизационного возраста, которые уехали, должны вернуться, хотя причины отъезда у людей разные, поэтому этот вопрос остается сложным.

Кроме того, с Ирландией были достигнуты договоренности о совместном производстве дронов, в том числе морских, а Дублин получит и компоненты зимнего пакета помощи. Премьер-министр Михол Мартин сообщил, что из 120 тыс. украинцев, прибывших в начале большой войны, в стране остаются 80 тыс. Европа ищет способы побудить к возвращению тех, кто выехал с нарушением правил, но силой никого возвращать не будут.

Ранее сообщалось, что глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что стороны приблизились к миру, а глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что Москва и впредь будет стремиться к достижению целей войны.

Также сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, напротив, призвала не верить разговорам о скором мире.