В ОП призвали украинцев запастись водой: Верещук посоветовала готовиться к долгой войне с РФ

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук считает, что разговоры о скором мире не соответствуют действительности, ведь Россия лишь наращивает производство оружия. Чиновница советует украинцам заранее позаботиться о запасах воды и необходимых вещах, а также не оставлять без помощи одиноких соседей.

Украинцам не стоит рассчитывать на скорое завершение войны, ведь Россия продолжает наращивать производство ракет и дронов. Готовиться к длительному противостоянию призвала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук во время форума "Всеобъемлющая оборона: от концепции к действиям", передает корреспондент "Главком".

Несмотря на разговоры о возможном мире, чиновница советует учитывать реальную ситуацию. Действия Кремля, по её словам, свидетельствуют об укреплении армии, а не о намерении прекратить боевые действия. Скептически Верещук оценила и ожидания, сформированные телевизионными заявлениями или позициями иностранных политиков.

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"Почему мы должны говорить о том, что готовимся к миру? Откуда у нас это представление — что кто-то сказал это по телевизору или кто-то в Америке хочет так показать? Реальность совсем другая", — заявила она.

Верещук посоветовала заранее позаботиться о воде и других необходимых вещах. В то же время она призвала думать не только о себе, но и поддерживать тех, кто не может подготовиться самостоятельно, в частности одиноких соседей.

Ранее сообщалось, что в Киевской области по просьбе военных будут усилены меры светомаскировки, сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко.

Также сообщалось, что столица рискует разделиться пополам из-за повреждений мостов, если не наладить движение и оперативное реагирование на атаки. Поэтому в Киеве планируют построить две понтонные переправы в качестве запасного варианта к шести уже существующим.