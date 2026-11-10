"Есть запрос от военных": в Киевской области хотят усилить светомаскировку – что известно

Режим светомаскировки в Киевской области усилят – соответствующий запрос поступил от военных. Районам и общинам поручили проработать дополнительные мероприятия вместе с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами, сообщил глава областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Ужесточение режима светомаски ждет Киевщины: проработать дополнительные мероприятия с бизнесом, коммунальным и жилищным секторами поручили на уровне районов и общин. Такое решение было принято по итогам очередного заседания Совета обороны области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

В заседании приняли участие представители силового блока и руководители структурных подразделений, а также народный депутат Олег Дунда.

"Решение необходимо. На него есть запрос от военных и должны помочь нашим защитникам", — подчеркнул Ткаченко.

По его словам, новые меры должны усложнить работу вражеских средств воздушного нападения – особенно в период долгих зимних сумерков и ночей.

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Есть у этого решения и побочная цель, объясняет глава ОВА: оно формирует основу для более ответственного отношения к потреблению электроэнергии. Вызовы, стоящие перед энергосистемой, по его словам, осознают все.

Каких именно ограничений следует ожидать жителям и когда они вступят в силу, пока не сообщают: районам и общинам только поручили проработать соответствующие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Украине могут возобновить светомаскировку. Об этом говорил советник президента Сергей Бескрестнов, известный как "Флэш". Причиной он называл массовые пуски дронов "Герань-5" с оптической системой навигации "Сусанин".

Также сообщалось, что 19 апреля режим светомаскирования был введен в Херсонской области во время пасхальных праздников. В рамках спецрежима там запретили включать уличное освещение, а также свет в жилых домах.