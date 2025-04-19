Запретили уличное освещение и свет в домах: на Херсонщине объявлен режим светомаскировки на Пасху

19 апреля в Херсонской области ввели режим светомаскировки на время пасхальных праздников. В рамках спецрежима запрещено включать уличное освещение, а также свет в жилых домах.

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Об этом 19 апреля сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram-канале после заседания Рады Херсонской области, которое было посвящено мерам противодействия возможным провокациям.

"…в области установили специальный режим светомаскировки в период с 21:00 до 05:00. В это время запрещается включать уличное освещение и свет в жилых домах", — говорится в сообщении.

Глава ОВА пообещал сделать все возможное, дабы не допустить массового скопления людей и предотвратить трагедии. Среди прочего, увеличат численность правоохранителей, патрулирующих населенные пункты области.

Вынесено разрешение на закупку 10 уличных укрытий и проведение монтажа, их разместят в людных местах.

На заседании также шла речь о помощи военным, а и.о. руководителя Херсонского областного ТЦК и СП Сергей Парасюк и директор Департамента здравоохранения Татьяна Карчевич выступили с докладами относительно мобилизации и организации работы ВВК.

Напомним, что во время атаки КАБами по Херсону 16 апреля под обстрел попал руководитель МВА Роман Мрочко.

Также Фокус в своем материале сообщал об атаках на Пасху и о том, как Россия обстреливает Украину в праздничные дни.