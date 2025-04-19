Заборонили вуличне освітлення і світло в будинках: на Херсонщині оголошено режим світломаскування на Великдень

19 квітня в Херсонській області ввели режим світломаскування на час великодніх свят. У рамках спецрежиму заборонено вмикати вуличне освітлення, а також світло в житлових будинках.

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Про це 19 квітня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі після засідання Ради Херсонської області, яке було присвячене заходам протидії можливим провокаціям.

"…в області встановили спеціальний режим світломаскування в період з 21:00 до 05:00. У цей час забороняється вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках", — ідеться в повідомленні.

Очільник ОДА пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити масового скупчення людей і запобігти трагедіям. Серед іншого, збільшать чисельність правоохоронців, які патрулюють населені пункти області.

Винесено дозвіл на закупівлю 10 вуличних укриттів і проведення монтажу, їх розмістять у людних місцях.

На засіданні також йшлося про допомогу військовим, а т.в.о. начальника Херсонського обласного ТЦК і СП Сергій Парасюк і директорка Департаменту охорони здоров'я Тетяна Карчевич виступили з доповідями щодо мобілізації та організації роботи ВЛК.

Нагадаємо, що під час атаки КАБами по Херсону 16 квітня під обстріл потрапив керівник МВА Роман Мрочко.

Також Фокус у своєму матеріалі повідомляв про атаки на Великдень і про те, як Росія обстрілює Україну у святкові дні.