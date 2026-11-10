"Є запит від військових": на Київщині хочуть посилити світломаскування – що відомо

Режим світломаскування на Київщині посилять – відповідний запит надійшов від військових. Районам і громадам доручили опрацювати додаткові заходи разом із бізнесом, комунальним та житловим секторами, повідомив голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Посилення режиму світломаскування чекає на Київщину: опрацювати додаткові заходи з бізнесом, комунальним і житловим секторами доручили на рівні районів та громад. Таке рішення ухвалили за підсумками чергового засідання Ради оборони області, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У засіданні взяли участь представники силового блоку та керівники структурних підрозділів, а також народний депутат Олег Дунда.

"Рішення необхідне. На нього є запит від військових і маємо допомогти нашим оборонцям", – наголосив Ткаченко.

За його словами, нові заходи мають ускладнити роботу ворожих засобів повітряного нападу – особливо в період довгих зимових сутінків і ночей.

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Є в цього рішення й побічна мета, пояснює очільник ОВА: воно формує основу для відповідальнішого ставлення до споживання електроенергії. Виклики, які постали перед енергосистемою, за його словами, усвідомлюють усі.

Яких саме обмежень варто очікувати мешканцям і коли вони набудуть чинності, поки не повідомляють: районам і громадам лише доручили опрацювати відповідні заходи.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть відновити світломаскування. Про це говорив радник президента Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш". Причиною він називав масові пуски дронів "Герань-5" з оптичною системою навігації "Сусанін".

Також повідомлялося, що 19 квітня режим світломаскування запровадили в Херсонській області на час великодніх свят. У межах спецрежиму там заборонили вмикати вуличне освітлення, а також світло в житлових будинках.