Киев рискует расколоться на два города: нардеп сделал тревожное заявление о мостах

Киев может оказаться разделенным на две части из-за повреждений мостов, если не будет должной организации движения и оперативного реагирования на российские атаки. В то же время в столице планируют построить две понтонные переправы, которые должны стать альтернативой шести существующим мостам.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко.

По его словам, для Киева запланировано строительство двух временных мостовых конструкций через Днепр. На их сооружение предусмотрено 1,2 млрд грн из центрального бюджета и еще 1 млрд грн от города. Общая сумма финансирования составляет 2,2 млрд. грн.

Крейденко отметил, что подготовительные работы по обустройству подъездных путей к переправам уже начались. По его оценке, строительство может занять три-четыре месяца, поэтому понтонные мосты могут появиться в конце февраля — начале марта 2027 года.

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Ожидается, что переправы будут по меньшей мере по одной полосе в каждом направлении, а вероятно — по две полосы для легковых автомобилей. В настоящее время через столичные мосты ежедневно проезжают около 600 тысяч автомобилей. Задача альтернативных переправ — обеспечить пропуск не менее половины этого потока.

Однако нардеп сомневается, что две понтонные конструкции смогут пропускать 300 тысяч автомобилей в день. Он подчеркнул, что их основное предназначение — стать дополнительным маршрутом на случай повреждения существующих мостов.

Может ли Киев остаться без метро и электротранспорта

Крейденко также оценил риск длительного прекращения работы столичного метро из-за обесточивания. По его словам, технические возможности для обеспечения бесперебойного питания подземки есть, но для этого придется учитывать потребности других потребителей электроэнергии.

Он отметил, что метро остается основной транспортной артерией, соединяющей левый и правый берега столицы. Дополнительные автобусы и рейсы Kyiv City Express, по его мнению, не смогут полностью заменить подземку.

Также существует риск остановки трамваев и троллейбусов при масштабном обесточении. Поэтому местные власти должны заранее провести инвентаризацию транспорта, который может работать без электричества и заменить электротранспорт.

Какие решения предлагают для борьбы с пробками

Среди предложений Крэйденко — организовать челночную перевозку пассажиров через мосты. По такой схеме автобусы будут забирать людей перед переправой, перевозить на другой берег, а там пассажиры будут пересаживаться на другой транспорт.

Еще одно предложение – выделить на мостах отдельные полосы для общественного транспорта и экстренных служб. Это позволило бы автобусам не стоять в общих пробках вместе с частными автомобилями.

Нардеп также выступил за более широкое использование реверсивного движения, когда направление движения полос изменяется в зависимости от транспортной нагрузки. По его словам, подобную практику применяют, в частности, на мосту Golden Gate в США.

Что нардеп сказал о возможном разделении Киева

Комментируя риск фактического разделения столицы на два города — левобережную и правобережную части, Крейденко отметил, что такой сценарий возможен при отсутствии надлежащей организации работы городской и центральной власти.

Он подчеркнул, что запас устойчивости столичных мостов еще есть, однако важно оперативно реагировать на их повреждения в результате атак.

В частности, нардеп предложил создать постоянные экспертные группы, которые будут выезжать на места попаданий, оценивать состояние конструкций и информировать киевлян о последствиях повреждений и сроках восстановления движения.

Такие специалисты могли бы сообщать, какие именно транспортные средства могут проезжать по мосту, разрешено ли движение грузовиков и когда переправу планируют полностью открыть.

По словам Крэйденко, пока таких групп не создали, а информации о сроках полноценного возобновления движения по Северному и Южному мостам недостаточно. Он считает, что поэтому киевлянам приходится самостоятельно выяснять, какие маршруты работают и где возникают пробки.

Ранее Фокус сообщал об ограничении движения столичными мостами и внедрении альтернативных схем транспортного сообщения между берегами Днепра.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил Премьер-министру подготовить программу бесплатного проезда в наземном общественном транспорте Киева. Ее планируют использовать в случае перебоев в работе метро или усложнения движения по мостам через Днепр.