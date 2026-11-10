Київ ризикує розколотися на два міста: нардеп зробив тривожну заяву про мости

Київ може опинитися розділеним на дві частини через пошкодження мостів, якщо не буде належної організації руху та оперативного реагування на російські атаки. Водночас у столиці планують побудувати дві понтонні переправи, які мають стати альтернативою шести наявним мостам.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" заявив народний депутат від "Слуги народу", заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За його словами, для Києва запланували будівництво двох тимчасових мостових конструкцій через Дніпро. На їх спорудження передбачили 1,2 млрд грн із центрального бюджету та ще 1 млрд грн від міста. Загальна сума фінансування становить 2,2 млрд грн.

Крейденко зазначив, що підготовчі роботи з облаштування під'їзних шляхів до переправ уже розпочалися. За його оцінкою, будівництво може тривати три-чотири місяці, тому понтонні мости можуть з'явитися наприкінці лютого — на початку березня 2027 року.

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Очікується, що переправи матимуть щонайменше по одній смузі в кожному напрямку, а ймовірно — по дві смуги для легкових автівок. Нині через столичні мости щодня проїжджають близько 600 тисяч автомобілів. Завдання альтернативних переправ — забезпечити пропуск щонайменше половини цього потоку.

Однак нардеп сумнівається, що дві понтонні конструкції зможуть пропускати 300 тисяч автівок на день. Він наголосив, що їхнє основне призначення — стати додатковим маршрутом на випадок пошкодження наявних мостів.

Чи може Київ залишитися без метро та електротранспорту

Крейденко також оцінив ризик тривалого припинення роботи столичного метро через знеструмлення. За його словами, технічні можливості для забезпечення безперебійного живлення підземки існують, але для цього доведеться враховувати потреби інших споживачів електроенергії.

Він зауважив, що метро залишається основною транспортною артерією, яка сполучає лівий і правий береги столиці. Додаткові автобуси та рейси Kyiv City Express, на його думку, не зможуть повністю замінити підземку.

Також існує ризик зупинки трамваїв і тролейбусів у разі масштабного знеструмлення. Тому місцева влада має заздалегідь провести інвентаризацію транспорту, який може працювати без електрики та замінити електротранспорт.

Які рішення пропонують для боротьби із заторами

Серед пропозицій Крейденка — організувати човникове перевезення пасажирів через мости. За такою схемою автобуси забиратимуть людей перед переправою, перевозитимуть на інший берег, а там пасажири пересідатимуть на інший транспорт.

Ще одна пропозиція — виділити на мостах окремі смуги для громадського транспорту та екстрених служб. Це дало б змогу автобусам не стояти в загальних заторах разом із приватними автівками.

Нардеп також виступив за ширше використання реверсивного руху, коли напрямок руху смуг змінюється залежно від транспортного навантаження. За його словами, таку практику застосовують, зокрема, на мосту Golden Gate у США.

Що нардеп сказав про можливий поділ Києва

Коментуючи ризик фактичного поділу столиці на два міста — лівобережну та правобережну частини, — Крейденко зазначив, що такий сценарій можливий за відсутності належної організації роботи міської та центральної влади.

Він наголосив, що запас стійкості столичних мостів ще є, однак важливо оперативно реагувати на їхні пошкодження внаслідок атак.

Зокрема, нардеп запропонував створити постійні експертні групи, які виїжджатимуть на місця влучань, оцінюватимуть стан конструкцій та інформуватимуть киян про наслідки пошкоджень і терміни відновлення руху.

Такі фахівці могли б повідомляти, які саме транспортні засоби можуть проїжджати мостом, чи дозволений рух вантажівок і коли переправу планують повністю відкрити.

За словами Крейденка, наразі таких груп не створили, а інформації про терміни повноцінного відновлення руху Північним і Південним мостами недостатньо. Він вважає, що через це киянам доводиться самостійно з'ясовувати, які маршрути працюють і де виникають затори.

Раніше Фокус повідомляв про обмеження руху столичними мостами та запровадження альтернативних схем транспортного сполучення між берегами Дніпра.

Крім того, президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва. Її планують використовувати у разі перебоїв у роботі метро або ускладнення руху мостами через Дніпро.